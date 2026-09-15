Erzurumlu öğrenciler örümcek zehri temelli hidrojel ile ISEF'e hazırlanıyor

Erzurum'dan uluslararası yarışmaya uzanan bilimsel adım:

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda elde edilen başarı, Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin adını dünyaya taşıyor. Danışman öğretmen Mustafa Akay rehberliğinde hazırlanan proje, jüri değerlendirmelerinin ardından 2027 International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) finalistleri arasına girmeye hak kazandı.

projenin özü:

Öğrenciler İrfan Sefiloğlu ve İrem Alparslan tarafından geliştirilen çalışma, örümcek zehrinin doku yenileyici ve iyileştirici özelliklerinden yararlanarak özel bir hidrojel ve yara bandı üretmeyi hedefliyor. Proje özellikle yatalak hastalarda sık görülen bası yaralarının tedavisinde pratik ve yenilikçi bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

deneysel süreç ve akademik destek:

Projenin deneysel, hücresel ve teknik analizleri, Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) bünyesinde gerçekleştirildi. Akademik rehberlik ise Doç. Dr. Nihal Şimşek ve Doç. Dr. Ferhunde Aysin tarafından sağlandı; bu destek araştırmanın laboratuvar güvenliği ve bilimsel geçerlik kazandırmasında belirleyici oldu.

uluslararası hedef:

Dünyanın prestijli lise düzeyindeki bilim ve mühendislik yarışmalarından biri olan 2027 Regeneron ISEF'te Türkiye'yi temsil edecek olan ekip, projelerini uluslararası jüri önünde savunacak ve Erzurum'un bilimsel birikimini küresel platforma taşıyacak.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü yapılan paylaşımda, bu başarıdan dolayı danışman öğretmen Mustafa Akay'ı, öğrenciler İrfan Sefiloğlu ve İrem Alparslan'ı, projeye katkı sunan akademisyenleri ve emeği geçenleri yürekten tebrik ederek ABD'deki uluslararası final yolculuklarında başarı dileğinde bulundu ve "Erzurum'dan yükselen bilim, dünyaya uzanıyor" ifadelerine yer verdi.

TÜBİTAK BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (BİDEB) TARAFINDAN DÜZENLENEN 57. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASINDA ERZURUM REMZİ SAKAOĞLU BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ, ÜLKEMİZİ GURURLANDIRAN BÜYÜK BİR İLKE İMZA ATTI.