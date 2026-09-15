Kars'ta öğrenci güvenliği için kurumlar arası seferberlik

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, Kafkas Üniversitesi'nde yeni akademik yılın huzur ve güven içinde geçirilmesine yönelik geniş katılımlı bir il komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda üniversite yerleşkesi, yurtlar ve ulaşım süreçlerine ilişkin mevcut tedbirler ile alınması planlanan ilave önlemler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

toplantı ve katılımcılar:

KAÜ Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Oturumda; güvenlik, ulaşım, barınma, öğrenci hizmetleri ve kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak mekanizmalar masaya yatırıldı.

gündem: üniversite ve yurt çevrelerinde güvenlik:

Toplantının ana gündemi, üniversite öğrencilerinin yeni akademik yılda huzur ve güven içinde eğitim alabilmelerini temin etmekti. Bu çerçevede üniversite yerleşkesi ve çevresi ile öğrenci yurtlarının güvenlik düzeyi değerlendirildi, mevcut uygulamalar gözden geçirilerek gerekli görülen noktalarda takviye tedbirlerin uygulanması planlandı.

Öğrencilerin üniversite ile yurtlar arasındaki ulaşım süreçlerinde aksama yaşanmaması için ulaşımın güvenli ve düzenli sağlanmasına yönelik tedbirler, barınma ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması ve yurt çevrelerinde huzurun korunması toplantıda öncelikli konular arasında yer aldı.

koordinasyon ve önleyici yaklaşımlar:

Vali Ziya Polat, konuşmasında öğrencilerin ailelerin emaneti olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimiz ailelerin emaneti, Kars’ın misafiri" sözünü hatırlattı ve ilgili tüm kurumların bu anlayışla hareket etmesini istedi. Polat, öğrencilerin yalnızca kampüs içinde değil, yurtlarından sosyal yaşam alanlarına kadar kentin her noktasında kendilerini güvende hissetmelerinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca yeni akademik yıl süresince ortaya çıkabilecek sorunların önceden tespit edilmesi ve zamanında müdahale edilebilmesi için kurumlar arası iletişimin güçlü tutulması gerektiği vurgulandı. Kamu kurumları, üniversite yönetimi ve yerel yönetimin görev ve sorumlulukları belirginleştirilerek, ortak hareket etme kararlılığı öne çıktı.

Görüşmeler sonucunda, öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatlarının kesintisiz devamını sağlamak amacıyla gerekli idari düzenlemelerin yapılması, ulaşım ve barınma alanlarında ek denetimlerin planlanması ve üniversite-yurt çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Kars'ta farklı illerden gelecek öğrencilere yönelik kent yaşamına uyum sürecinin kolaylaştırılmasına dönük hazırlıkların da sürdürüleceği belirtildi.

Vali Polat toplantının sonunda kurumlara, yeni akademik yılın herhangi bir aksaklık olmadan başlaması ve öğrencilerin her an kendilerini güvende hissedecekleri bir ortamın sağlanması için titizlikle çalışılması talimatını verdi. Alınan kararlarla, Kafkas Üniversitesi'nde yeni dönemin huzur, güven ve sağlıklı bir ortamda geçirilmesi hedefleniyor.

KARS’TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN GÜVENLİK ZİRVESİ(KARS-İHA)