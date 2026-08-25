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Erzurumspor FK ankara deplasmanına eksiksiz hazırlanıyor

Erzurumspor FK, 28 Ağustos Cuma günü Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maça tesislerde yapılan taktik ve kondisyon çalışmasıyla hazırlandı; kadro tam.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 20:35

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumspor FK ankara deplasmanına eksiksiz hazırlanıyor

Erzurumspor FK hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Erzurumspor FK, maç öncesi planladığı antrenman programını bugün kulüp tesislerinde tamamladı. Karşılaşma, 28 Ağustos Cuma saat 21.30’da Eryaman Stadyumu’nda oynanacak.

Antrenman içeriği ve çalışma düzeni:

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 17.00’de başlayan idmanda oyuncular önce ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde takım, maç planına yönelik taktik uygulamalar ile kondisyon çalışmalarını bir arada yaptı ve özel olarak oyun ritmi üzerine yoğunlaşıldı.

Teknik ekip, saha içinde pozisyon alma, savunma-darbe organizasyonları ve hızlı hücum geçişleri üzerinde durarak maçtaki oyun kurgusunu prova etti. Seans, hem takım uyumunu korumaya hem de fiziksel dayanıklılığı artırmaya yönelik planlandı.

Yolculuk ve kadro durumu:

Dadaşlar, hazırlıklarını Erzurum’da tamamlayıp perşembe günü saat 09.00’da hava yoluyla Ankara’ya hareket edecek. Ankara’da yapılacak son antrenmanın ardından takım, Gençlerbirliği karşılaşması için son hazırlıklarını tamamlayacak.

Maç öncesi sağlık raporlarında dikkat çekici bir eksik veya sakat oyuncu olmadığı belirtildi. Bu gelişme, teknik heyet için kadro esnekliği ve taktik seçenekleri açısından olumlu bir tablo sunuyor.

Erzurumspor FK, sezonun üçüncü haftasında deplasmanda oynanacak karşılaşmaya hem fiziksel hem de taktiksel açıdan hazır görünürken, takım yönetimi ve taraftarlar maç performansına odaklanmış durumda.

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE OYNAYACAĞI...

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMA ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR. MİGUEL CARDOSO (SOLDA), MURAT CEM AKPINAR (SAĞDA)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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