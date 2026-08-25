Beşiktaş’te Jean Onana dönemi sona erdi

Beşiktaş resmi olarak Onana ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada profesyonel futbolcu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşma sonucu sona erdirildiğini duyurdu. Kulübün bildirisine göre, 'Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.' ifadeleri yer aldı.

Ayrılığın detayları:

Onana, siyah-beyazlıların 2023-2024 sezonu başında kadrosuna kattığı bir isimdi. Bu süreç içinde oyuncu, performansının taktiksel ihtiyaçlarla örtüşmemesi nedeniyle Marsilya ve Genoa takımlarına kiralık olarak gönderildi. Kulübün resmi duyurusunda ayrılığın karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Onana'nın siyah-beyaz performansı:

26 yaşındaki Jean Onana, Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplam 16 maça çıktı. Bu süre zarfında kalıcı bir yer edinme çabası, kiralık periyotlar ve teknik kadronun tercihleri nedeniyle beklenen süreklilik sağlanamadı.

Her iki taraf için de karşılıklı fesih çözümü, ekonomik ve sportif planlamada karşılıklı uzlaşma sağlanmasına olanak tanır. Beşiktaş yönetimi, KAP açıklamasıyla resmiyete kavuşan ayrılığın ardından kadro ve finansal düzenlemelerini sürdürecek.

BEŞİKTAŞ, JEAN ONANA'NIN SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞARAK SONLANDIRILDIĞINI AÇIKLADI