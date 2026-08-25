Duyguları tecrübe ve kaliteyle örterek Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’ne taşımak istiyoruz

Vedat Muriqi: hedef Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe’nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında duygularına ve hedeflerine dair net mesajlar verdi. Yarın TSİ 22.00’de oynanacak karşılaşmada rakip Olympique Lyon olacak; Muriqi, takımın bu maça zihinsel ve taktiksel olarak hazır olduğunu vurguladı.

Hazırlık süreci ve sakatlık sonrası ritim:

Muriqi, sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlıktan ve bunun ardından gelen sınırlı hazırlık sürecinden söz etti. Bu durumun bireysel ritmini bulmasını geciktirdiğini kabul eden forvet, maç oynayarak formunu yakalayacağını belirtti. Sürenin hangi maçlarda ve kaç dakika oynayacağına bağlı olarak kendiliğinden oluşacağını söyledi.

Forvet olmasına rağmen primar amacının sadece gol atmak olmadığını ifade eden Muriqi, sahada bulunduğu her an takımın kazanımı için mücadele ettiğini hatırlattı. Bu yaklaşım, maç içinde göstereceği sorumluluk ve mücadele düzeyinin altını çiziyor.

Maç öncesi duygu ve strateji:

Konya maçından sonra kısa bir hazırlanma süreci olmasına rağmen, oyuncuların teknik direktör İsmail Kartal ile taktiği benimsediğini söyleyen Muriqi, takımın tecrübesine ve kalitesine güvendiğini belirtti. Soyunma odasında Romelu Lukaku ve diğer tecrübeli isimlerin de moral verdiğini aktardı.

Muriqi, duygusal bakış açısını tamamen dışarıda bırakmanın kolay olmadığını kabul ederek, 'Fenerbahçe’yi yaşayan, hisseden herkes aynı şeyi düşünüyor olabilir' dedi. Ancak bu duygusallığı performansla ve tecrübeyle kapatacaklarını, yarın normal bir maç disipliniyle sahaya çıkıp varlarını yoğullarını ortaya koyacaklarını vurguladı.

Futbolcunun sözleri, maçın yalnızca fiziksel bir mücadele olmayacağını; aynı zamanda mental dayanıklılık, disiplin ve takım oyununun ön plana çıkacağını gösteriyor. Vedat, birebir mücadele edeceği stoperleri analiz ettiğini ve maç içerisinde üstün olmaya çalışacağını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe için kritik önemdeki bu rövanş maçında takımın hedefi açık: sahada gereken her şeyi yapıp Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’ne taşımak. Muriqi ve takım arkadaşları, bu amacı gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamlamış durumda ve yarınki mücadelede sahada olacak her anın öneminin farkında.

FENERBAHÇE'NİN KOSOVALI FORVETİ VEDAT MURİQİ, "DUYGUSAL AÇIDAN BAKMAMAK ÇOK ELDE DEĞİL ÇÜNKÜ FENERBAHÇE’Yİ YAŞAYAN, HİSSEDEN HERKES AYNI ŞEYİ DÜŞÜNÜYORDUR. BURADA DUYGUSALLIĞIMIZI TECRÜBE VE KALİTEMİZLE KAPATIP YARIN NORMAL BİR MAÇ GİBİ SAHAYA ÇIKIP VARIMIZI YOĞUMUZU SAHADA BIRAKARAK; FENERBAHÇE’Yİ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE TAŞIMAK İSTİYORUZ" DEDİ.