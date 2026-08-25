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Alanyaspor Eyüpspor sınavına kısa paslarla hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maç için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde hazırlıklara başladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 21:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Alanyaspor Eyüpspor sınavına kısa paslarla hazırlanıyor

antrenmanın akışı:

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçı öncesi çalışmalarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Antrenman, Teknik Direktör Joao Pereira idaresinde gerçekleştirildi.

Isınma bölümünde ekip dinamik ısınma hareketleriyle güne girerken, antrenmanın ana bölümünde futbolcular ağırlıklı olarak pas ve koordinasyon çalışması yaptı. Çalışmaların temposu ve organizasyonu, takımın topa sahip olma ve hızlı pas alışverişi üzerinde yoğunlaştığını gösterdi.

küçük oyunlarla tamamlanan idman:

Idmanın son bölümünde oyuncular, dar alanda çift kale turnuva maçı oynayarak günü noktaladı. Bu bölüm, hem rekabet düzeyini yükseltti hem de takım içi iletişim ve dar alan ayak alışkanlıklarının test edilmesine olanak sağladı.

Teknik heyetin gözlemleri doğrultusunda antrenmanda disiplin ve kısa paslarla hızlı oyun tercih edildi; oyuncuların kondisyon ve koordinasyonuna dikkat edildi.

gelecek hazırlıklar:

Corendon Alanyaspor, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. Teknik ekip, antrenman programını maç öncesi ritmini koruyacak şekilde planlıyor.

Bu hazırlık periyodu, takımın maç taktiğine uyum sağlaması ve oyuncuların saha içi rollerini netleştirmesi için önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞACAK CORENDON ALANYASPOR...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞACAK CORENDON ALANYASPOR, MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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