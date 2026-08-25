Şampiyonlar Ligi hedefi için Lyon'da son düdüğe kadar savaşacağız

kartal: şampiyonlar ligi önünde kararlı bir sınav

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçı öncesi Lyon’da düzenlenen basın toplantısında takıma ve maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TSİ 22.00’de başlayacak müsabakada sarı-lacivertlilerin amacı net: Şampiyonlar Ligi’ne kalmak. Kartal, bu hedefe ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.

maçın zorluğu ve oyuncu hazırlığı:

Kartal, zorlu bir karşılaşma beklediklerini belirterek maçın 90 dakika veya gerekirse 120 dakika sürebileceğini söyledi. "Her iki takım da kazanmak ve Şampiyonlar Ligi’ne girmek isteyecektir. Biz de Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın bu bilinçle sahaya çıkacağız," diyen teknik adam, son yıllarda Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki yükselişini Şampiyonlar Ligi’ne taşımak istediklerini ifade etti.

Toplantıda oyunculara verdiği mesajı da aktaran Kartal, birlik ve cesaret çağrısında bulundu: "Birlikte oynayın. Cesur olun. 18 yıldır camiamızın hasreti var. Ülkemiz ve ülke puanı için de çok çok önemli olduğunu hatırlattım." Kartal, takımın bu bilinçle konsantre olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

rotasyon, yorgunluk ve kulübün mağduriyeti:

Gençlerbirliği lig maçında yapılan rotasyon ve maç takvimiyle ilgili sorulara da yanıt veren Kartal, bu konuda kulübün mağdur olduğunu belirtti. Kartal, "Biz kulüp olarak bu maçın (Gençlerbirliği) tehir edilmesini istedik ama Federasyon bunu kabul etmedi. Burada kulüp olarak mağdur olduk," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, rakiplerin maç takvimine dikkat çekerek fiziki şartların farklı olduğunu anlattı: Lyon 7 gün dinlenme şansı bulurken Fenerbahçe 2.5 gün sonra maça çıkmıştı. Buna rağmen antrenman planlarını dördüncü gün maçına göre düzenlediklerini ve oyuncuları hem fiziksel hem zihinsel olarak en iyi şekilde dinlendirdiklerini kaydetti.

Kartal, rakip analizlerine de değindi ve Lyon’un topa sahip olma isteği ile öndeki hızlı isimlerine göre çalışma yaptıklarını söyledi. Rakibin yaş ortalamasına atıfta bulunarak, "Her ne kadar rakip takımın yaş ortalaması 23 olsa da biz de çok tecrübeli, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız," değerlendirmesinde bulundu.

Eksikler olsa da Kartal, kadro derinliğine güveniyor: "Bizim bütün takımdaki oyuncularımız çok değerli. Hepsi birbirinden değerli. Yarın sahaya kim çıkarsa çıksın, sakatlanan arkadaşların yerini aratmayacaklar. Buraya kendi futbolumuzu oynamaya geleceğiz. Turu geçmek için futbol oynayacağız."

Kartal son olarak atmosfer ve tribünlerin etkisine de değinip, deplasman tecrübesine sahip olduklarını, rakip taraftarın yoğunluğunun motivasyonlarını bozmayaceğini söyledi ve "Hep birlikte yarınki maça çok iyi konsantreyiz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız," diye konuştu.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL, "ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KALMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ. YARIN BU BİLİNÇLE SAHAYA ÇIKACAĞIZ. SON YILLARDA FENERBAHÇEMİZİN AVRUPA KUPALARINDA YÜKSELİŞİ VAR. YARINKİ MAÇLA BERABER BU YÜKSELİŞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE TAŞIMAK İSTİYORUZ" DEDİ.