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Erzurumspor kupada ikinci kez Kahramanmaraş takımıyla eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme'de Erzurumspor FK, TFF 2. Lig ekibi Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile eşleşti; maçlar 1-3 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor kupada ikinci kez Kahramanmaraş takımıyla eşleşti

Erzurumspor kupada yine Kahramanmaraş takımıyla eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekiminde Süper Lig temsilcisi Erzurumspor FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile eşleşti. Mavi-beyazlı ekip, böylece üst üste ikinci sezon aynı turda Kahramanmaraş temsilcisiyle karşı karşıya gelecek.

Kura sonucu ve rakip detayları:

Kura sonrası ortaya çıkan eşleşmede Erzurumspor FK'nın rakibi, bölgesel ve lig farkına rağmen kupada sürpriz yapma potansiyeli bulunan Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor oldu. Rakip takımın TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer aldığı bilgisi kura duyurusunda belirtildi.

Geçen yılın maçından hatırlatmalar:

Geçen sezon da benzer bir eşleşme yaşanmıştı; Erzurumspor FK, 3 Aralık 2025 tarihinde Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraşspor ile karşılaşmıştı. Kahramanmaraş Batıpark Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sonuçlanırken, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle Erzurum temsilcisi sahadan 3-1 galip ayrılarak üst tura yükselmişti.

Maç takvimi ve formatı:

Bu yılki 4. Eleme mücadelesi tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve karşılaşmanın 1, 2 veya 3 Aralık 2026 tarihlerinden birinde Kahramanmaraş'ta yapılması planlanıyor. Tek maç sistemi, alt lig takımları için avantaj sağlayabilecek sürpriz sonuçlara olanak tanıyor; Süper Lig'den Erzurumspor açısından da deplasmanda konsantrasyon ve form durumu belirleyici olacak.

Her iki ekip için de kupada ilerlemek hem kulüp prestiji hem de finansal katkı açısından önem taşıyor. Erzurumspor FK, geçen yılki başarılı uzatma oyununu referans alarak bu sezon da benzer riskleri minimize etmeyi hedefleyecektir.

ERZURUMSPOR FK

ERZURUMSPOR FK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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