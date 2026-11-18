Erzurum'un kelle paça çorbası dünya listesinde beşinci oldu

Erzurum'da özellikle soğuk aylarda sofralardan eksik olmayan kelle paça çorbası, geleneksel hazırlanışı ve besleyici yapısıyla uluslararası düzeyde dikkat çekti. Kullanıcı oylarına dayanan TasteAtlas rehberinde 4,1 puanla 5'inci sırada yer alan çorba, bölgenin gastronomi profilini güçlendiriyor.

hazırlığı ve lezzet özellikleri:

Kelle paça, koyun veya kuzu başı ile ayak etlerinin kemikten ayrılana kadar uzun saatler ağır ateşte kaynatılmasıyla hazırlanıyor. Uzun pişirme süreci, çorbanın yüksek oranda kolajen ve zengin bir et suyu içeriğine sahip olmasını sağlıyor. Genellikle sarımsak, sirke, limon suyu veya unlu terbiye ile servis edilen kelle paça, hem kahvaltıda hem de kışın öğünlerinde tercih ediliyor. Erzurum'da çorbanın fiyatı işletmeye göre 250 ila 350 TL arasında değişirken, küçük kase servislerin fiyatı porsiyon büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor.

Hazırlık aşaması emek isteyen bir süreç: kelleler bir gün önceden suya yatırılıyor, belirli aralıklarla su değiştiriliyor, ilk kaynatmada üzerine çıkan köpük, kef ve kan temizleniyor; ardından ikinci suyla uzun süre pişiriliyor. Bu titiz aşamalar, lezzetin ve kıvamın oluşmasında belirleyici rol oynuyor.

esnaf ve tüketici görüşleri:

Emrullah Barkın (54), işletmesinde sadece kellenin yanak ve dilinden çorba yaptıklarını belirtiyor: 'Kelle paça kolajen açısından iyidir, sağlık için de iyidir. Bizde kelle paçaya yürek veya herhangi bir et katışı yok. Sadece kellenin yanak ve dilinden yapıyoruz. Orijinali daha iyi olur, daha sağlıklı olur.' Barkın, kellenin ayak paça ile karışımının daha lezzetli ve faydalı olduğunu da vurguluyor.

Tüketiciler arasında da çorbanın düzenli tercih edildiğini söyleyen Sertaç Sekmen, 'Kelle paça hem sağlıklı hem kolajen içerikli, sürekli tükettiğimiz bir ürün. Dünyada beşinci sırada; burada yeseydi belki daha yukarılara çıkabilirdi' diyerek hem lezzetine hem de sağlık faydasına işaret ediyor.

Gelen TasteAtlas notu, kelle paçanın yerel bir lezzetten uluslararası ilgi gören bir rota parçasına dönüşmesini sağlarken, Erzurum'daki işletmeler için de kıymetli bir tanıtım fırsatı sunuyor. Uzun ve zahmetli hazırlık sürecine rağmen çorbanın korunmuş orijinalliği ve tüketicinin sadakati, bu geleneğin yaşamaya devam ettiğini gösteriyor.

ERZURUM’DA ÖZELLİKLE SOĞUK HAVALARDA TERCİH EDİLEN KELLE PAÇA ÇORBASI, GELENEKSEL LEZZETİ VE BESLEYİCİ İÇERİĞİYLE SOFRALARDAKİ YERİNİ KORUYOR.