olay yeri ve ihbar:

Olay, Çavuşlar köyü sınırlarında, bir halı sahanın kenarında meydana geldi. Vatandaşlar, halı saha kenarındaki direk ile duvar arasına sıkışmış 2 inek gördü ve durumu yetkililere bildirdi.

itfaiye müdahalesi ve kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışmanın bulunduğu alanda çalışma başlattı. Ekipler, hayvanların etrafındaki demirleri dikkatle keserek alanı genişletti ve hayvanları sıkıştıkları yerden kurtardı.

Operasyon sırasında ekiplerin önceliği hayvanların güvenliği oldu; müdahale kontrollü bir şekilde yürütüldü ve demir kesme işlemleri gerektiği kadar sürdürüldü.

çıkartma sonrası durum ve teslim:

Uğraşlar sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 inek, veteriner veya sağlık raporuna dair bilgi verilmeden, olay yerinde gerekli müdahale tamamlandıktan sonra sahibine teslim edildi. Olay, köy sakinlerinin dikkati sayesinde sonlanmış oldu.

BİNGÖL'ÜN HALI SAHA KENARINDA DİREK İLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN 2 İNEK, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.