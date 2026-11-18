Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde eş zamanlı yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Aşağı Nazilli bölgesinde başlatılan uygulamada öncelik, günlük ulaşım ihtiyacı yüksek olan güzergâhlara veriliyor. Çalışmalarla sokakların estetik görünümünün iyileştirilmesi ve hem araç hem de yaya trafiğinde konforun artırılması amaçlanıyor.

Vatandaş talepleri doğrultusunda planlanan müdahaleler, kısa ve orta vadede ulaşım güvenliği ve kullanışlılığı artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede hem zemin kaplama olarak taş döşeme tercih ediliyor hem de altyapı ihtiyaçlarına yönelik yağmurlama hattı çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.

Sümer Mahallesi'nde yürütülen işler:

Aşağı Nazilli Sümer Mahallesi'nde ekipler, özellikle 202 ve 236 sokaklarda taş döşeme çalışmalarına başladı. Söz konusu sokaklar mahalle sakinlerinin günlük kullanımına açık olduğu için yapılan yenilemenin ulaşım konforuna doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmalar sırasında altyapı düzenlemeleri ve drenaj hattı döşeme işleri de eş zamanlı tamamlanıyor.

Yapılan müdahalelerle sokak yüzeyindeki düzensizliklerin giderilmesi, sürücü ve yaya güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Taş döşeme ile birlikte uygulanan yağmurlama hattı, yoğun yağışlarda su birikimini azaltarak uzun vadeli kullanım ömrünü de destekleyecek.

Belediyenin yaklaşımı ve belediye başkanının değerlendirmesi:

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Dr. Ertuğrul Tetik, "Ekiplerimiz Nazilli’mizin birçok mahallesinde aynı anda yol çalışmalarını sürdürüyor. Sümer Mahallemizde de 202 ve 236 sokaklarda taş döşeme çalışmalarımıza başladık. Hemşehrilerimizin evlerine, işlerine ve sevdiklerine daha güvenli, konforlu yollardan ulaşmaları için çalışıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz." dedi.

Belediye yetkilileri, saha çalışmalarının planlandığı süre içinde tamamlanmasını hedeflediklerini ve çalışmalar sırasında vatandaşlara gerekli bilgilendirmenin yapılacağını belirtiyor. Nazilli genelindeki eş zamanlı müdahaleler, kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyaç önceliklerinin karşılanması yaklaşımıyla yürütülüyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENTİN BİRÇOK BÖLGESİNDE AYNI ANDA YOL YAPIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA AŞAĞI NAZİLLİ BÖLGESİNDEKİ SÜMER MAHALLESİ’NİN 202 VE 236 SOKAKLARINDA DA TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.