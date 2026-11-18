Merdiven çıkarken nefes nefese kalmak ihmal edilmemeli:

Medical Park TEM Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Ekinci, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) başlangıçta hafif belirtilerle ilerleyebileceğine dikkat çekiyor. Dr. Ekinci, geçmeyen öksürük, balgam ve özellikle hareket sırasında ortaya çıkan nefes darlığının sıkça göz ardı edildiğini; bu şikâyetlerin yaşlanma ya da sigara alışkanlığına bağlanmasının tanıyı geciktirebileceğini belirtiyor.

KOAH nasıl zarar veriyor:

KOAH, hava yollarında daralma ve akciğer dokusunda kalıcı hasarla karakterize, genellikle ilerleyici bir hastalık. Kronik bronşitte hava yollarının duvarları iltihaplanıp kalınlaşırken balgam üretimi artıyor; amfizemde ise hava keseciklerinin duvarları hasar görerek esnekliğini kaybediyor. Bu değişiklikler, özellikle nefes verme sırasında havanın akciğerlerde hapsolmasına ve solunum verimliliğinin düşmesine yol açıyor.

Erken belirtiler ve hangi durumda doktora başvurulmalı:

Geçmeyen veya tekrarlayan öksürük, sabahları balgam çıkarma, hırıltı, göğüste sıkışma hissi ve eforla artan nefes darlığı KOAH belirtileri arasında sayılıyor. Uzman, merdiven çıkarken veya günlük işlerini yaparken nefes nefese kalmanın ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor. Bu yakınmalar tekrarlıyor ya da giderek şiddetleniyorsa göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalı.

Tanı, alevlenmeler ve tedavi yaklaşımları:

Tanı sürecinde hastanın şikâyetleri ve maruziyet öyküsü yanında spirometri gibi solunum fonksiyon testleri önemli rol oynuyor. Spirometri; hava akımındaki kısıtlanmanın değerlendirilmesini ve KOAH tanısının doğrulanmasını sağlıyor. KOAH hastalarında zaman zaman belirtilerin aniden kötüleşmesi; yani alevlenme görülebilir. Alevlenmeler nefes darlığını, öksürüğü ve balgam miktarını artırabilir; solunum yolu enfeksiyonları, soğuk hava, duman ve hava kirliliği bunları tetikleyebilir. Olağan belirtilerin belirgin şekilde kötüleşmesi durumunda tıbbi değerlendirme, ciddi nefes darlığında acil sağlık desteği gerekir.

Tedavi ile hastalığın kontrol altına alınması mümkündür. Tedavi seçenekleri arasında inhaler ilaçlar, solunum rehabilitasyonu ve gerektiğinde oksijen tedavisi yer alıyor. Solunum rehabilitasyonu; egzersiz, nefes yönetimi ve hastalıkla baş etme eğitimini kapsıyor. Oksijen tedavisi ise yalnızca kandaki oksijen düzeyi ölçümlerine göre hekim tarafından uygun bulunan hastalara uygulanıyor.

Korunma ve yaşam tarzı önerileri:

Sigarayı bırakmak ve pasif içicilikten kaçınmak KOAH yönetiminde en önemli adım olarak öne çıkıyor. Ayrıca iş yerinde toz, duman ve kimyasal maruziyeti azaltmak, dış ortam hava kirliliğinden korunmak ve kapalı alanların yeterli havalandırılmasını sağlamak önem taşıyor. Dr. Ekinci, kişiye uygun grip, pnömokok ve COVID-19 aşılarının hekim önerisiyle planlanmasını, düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenmeyi de hastalık yönetiminin tamamlayıcı unsurları olarak öneriyor. Kilo kaybı veya iştahsızlık gibi sorunlar yaşayan hastaların beslenme desteği alması gerektiği de vurgulanıyor.

Özetle, merdiven çıkarken veya günlük aktivitelere bağlı nefes darlığı yaşanıyorsa bunu normal kabul edip ertelemek yerine uzman değerlendirmesi almak erken tanı ve tedavi açısından hayati önem taşıyor.

MEDİCAL PARK TEM HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. ALİ EKİNCİ