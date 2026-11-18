maçın özeti:

Y. Denizli Basket, Pazar günü oynanan ve kısa süre önce uzatmalı bir karşılaşma atlatan kadrosuyla sahasında Benfica'yı mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, yoğun maç temposuna rağmen sahada etkili bir performans sergileyerek Avrupa kupalarında üçüncü galibiyetini elde etti.

aktaş'ın değerlendirmesi:

Başantrenör Zafer Aktaş, karşılaşma sonrası oyuncularını kutladı ve ortaya konulan mücadeleden memnuniyet duyduğunu söyledi. Aktaş, hücumdaki katkılarıyla öne çıkan isimlerin Erten Gazi ve Jhonathan Dunn olduğunu vurguladı ve maç için, "Bugünün parantezini ise Erten Gazi ve Jhonathan Dunn’a açmak istiyorum. Müthiş oynadılar" dedi.

Maçın skor yükünü çeken oyuncuların katkıları netleşti: Jhonathan Dunn 20 sayı ile takımına liderlik ederken, Erten Gazi 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu performans, takımın zorlu fikstürde art arda gelen maçlara rağmen dirençli olduğunu gösterdi.

sıradaki randevu:

Benfica karşısındaki zaferin ardından Y. Denizli Basket'in gözleri, FIBA arasından önce oynanacak olan zorlu Karşıyaka deplasmanına çevrildi. Aktaş, bu maça hazırlığın önemine dikkat çekerek, "Şimdi FIBA arası öncesi çok önemli ve çok zor bir deplasmana, Karşıyaka maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Aktaş, açıklamasını kulübe verdiği destekle her zaman takımın yanında olan Y. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş'a teşekkür ederek bitirdi ve bu galibiyeti Karataş'a armağan etti.

Y. DENİZLİ BASKET, FIBA EUROPE CUP G GRUBU 7. HAFTA MÜCADELESİNDE SAHASINDA PORTEKİZ TEMSİLCİSİ BENFİCA’YI 78-70 MAĞLUP ETTİ.