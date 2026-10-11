Kapanan dükkanın ardından kampüse: 57 yaşında baba, oğluyla omuz omuza öğrenci

Çorum'da sıra dışı karar

Çorum'da yaşayan 57 yaşındaki Vahap Akyol, iş yerini kapatmasının ardından şakayla başlayan bir konuşmanın gerçeğe dönüşmesiyle üniversite sınavlarına başvurdu. Sınavları başarıyla geçerek Hitit Üniversitesi Ekolojik Bina Teknikerliği bölümüne yerleşen Akyol, 19 yaşındaki oğlu Yiğithan Akyol ile aynı kampüste, farklı bölümlerde öğrenim görmeye başladı.

Kararı ve sınav süreci:

Vahap Akyol, kararını anlatırken süreci şöyle özetliyor: "Geçen sene iş yerimi kapattım. Oğlum bu üniversitede okuyordu. 'Olmazsa ben de üniversiteye kayıt olayım, birlikte okuruz' dedim. Şakavari başlayan bir konuşmaydı. Sonra yılbaşında sınav müracaatımızı yaptık. Sınavlara girdik, kazandık." Bugün oğlu Yiğithan 2. sınıf, baba Vahap ise 1. sınıf öğrencisi olarak yeni dönemlerine başladı.

Bölüm tercihi ve motivasyon:

Akyol, bölüm tercihinde çevreci yaklaşımının etkili olduğunu vurguluyor: "Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği bölümü Türkiye'de 9 üniversitede var. Bunlardan bir tanesi de Hitit Üniversitesi. Araştırdığımda bu bölümü görünce yazmak istedim. 'Doğayla uyumlu binalar, sürdürülebilir ve dönüşebilir ürünleri doğaya uygun binaları nasıl yaparız' düşüncesiyle çevreci bir yaklaşımla olaylara baktığım için de hoşuma gitti. Bu bölümü tercih ettim."

Kampüs yaşamı ve destek:

Babasıyla aynı çatı altında ders gören Yiğithan, kampüs yaşamını ve duygularını şöyle aktarıyor: "Bu çatı altında birlikte eğitim görüyoruz, aynı sırayı paylaşıyoruz. Teneffüslerde, molalarda sürekli vakit geçiriyoruz, birlikte oluyoruz. Ders hakkında konuşuyoruz, birlikte çay, kahve içiyoruz."

Vahap Akyol adaptasyon sürecinden de söz ediyor; eğitim hayatına yeniden alışmanın ilk haftalarında zorluklar yaşadığını, fakat arkadaşlarının ve oğlunun desteğiyle bu süreci aştığını belirtiyor. "Tabii 40 sene öncesinden kalan, unuttuğumuz bilgiler var. Onları bilemediğim zaman arkadaşlarımdan destek alıyorum. En büyük desteğim de oğlum."

Gençlere örnek olan adım:

Hem baba hem de oğul için bu deneyim, öğrenci hayatının kuşakları birleştirdiği somut bir örnek niteliğinde. Yiğithan, "Okumanın gerçekten yaşı yok. 57 yaşındaki babamla birlikte okuyabiliyorsak sizler de yapabilir" diyerek diğer yetişkinlere de cesaret vermeyi amaçlıyor.

57 yaşında üniversite hayalini gerçekleştirdi, oğluyla aynı kampüste öğrenci oldu