Evde bakımın yükselişi: hastanenin sınırları evlere taşınıyor

Teknolojideki ilerleme, nüfusun yaşlanması ve bireylerin değişen beklentileri sağlık hizmetlerini yeniden şekillendiriyor. Modern tıp literatüründe “hastanesiz hastane” olarak anılan bu yaklaşım, sağlık hizmetlerini doğrudan yaşam alanlarına taşıyarak hem hasta deneyimini hem de sistem verimliliğini hedefliyor. Burtom Evde Sağlık ve Bakım Koordinatörü Dr. Neşe Tunalı, evde sağlık uygulamalarının ulaştığı noktayı ve Burtom Sağlık Grubu'nun Bursa'daki bütüncül bakım vizyonunu anlattı.

Modelin tanımı ve hedefleri:

Dr. Neşe Tunalı, evde sağlık kavramının geleneksel algıların ötesine geçtiğini belirtiyor. Çoğunlukla yatağa bağımlı, ileri yaş veya kronik hastalar ile sınırlı görülen uygulamalar, bugün yoğun çalışan bireyler için de zaman yönetimi ve erişim kolaylığı sunuyor. Bu yaklaşımın özü; hastanelerin gerçekten hastane şartlarına ihtiyaç duyan hastalara odaklanması, uygun sağlık hizmetlerinin ise teknoloji ve profesyonel ekiplerle kişinin bulunduğu yere taşınmasıdır. Dr. Tunalı, modelin temel amacını "doğru hastaya, doğru sağlık hizmetini, doğru zamanda ve doğru yerde ulaştırmak" olarak özetliyor.

Küresel örnekler ve uygulamalar:

Evde akut bakımın etkinliğine dair örnekler dünya genelinde artıyor. ABD'de Medicare & Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) tarafından 2020'de başlatılan "Acute Hospital Care at Home" programı ve Johns Hopkins öncülüğündeki uygulamalar, uygun kriterleri karşılayan hastaların evlerinde güvenli bir şekilde akut bakım alabildiğini gösteriyor. Bu deneyimler, hem hasta güvenliği hem de sağlık sistemi üzerindeki olumlu etkiler açısından önemli veri sağlıyor.

Evde sağlığın sunduğu avantajlar:

Hasta konforu: Kişinin kendi ortamında bulunması, iyileşme sürecine psikolojik ve fiziksel katkı sağlıyor ve taburculuk sonrası yaşam kalitesini artırıyor.

Zaman ve verimlilik: Ulaşım, sıra bekleme ve refakatçi gereksinimi ortadan kalktığında hem hasta hem de yakınları zaman kaybetmiyor; iş gücü ve günlük yaşam daha az etkileniyor.

Sistem verimliliği: Gereksiz hastane başvuruları azalıyor, yatak ve kaynak kullanımı daha etkin hale geliyor; hastane yoğunluğu düşerken maliyet etkinliği artıyor.

Kapsamlı bakım: Hekim, hemşire, fizyoterapi ve psikolojik destek gibi disiplinler arası hizmetler ev ortamında entegre edilebiliyor ve kişiye özel yaklaşımlar mümkün oluyor.

Burtom Sağlık Grubu'nun Bursa modeli:

Burtom Sağlık Grubu, Bursa'da evde sağlık hizmetlerini sabit paketler yerine her hastanın ihtiyacına göre şekillenen kişiye özel ve bütüncül planlama ile yürütüyor. Sistem; tanıdan tedaviye, bakımdan takibe, eğitimden destek süreçlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve hastanın bulunduğu ortamda multidisipliner bir bakım sunmayı hedefliyor.

Dr. Neşe Tunalı'ya göre geleceğin sağlık parametreleri arasında uzaktan hasta takibi, giyilebilir teknolojiler, yapay zeka destekli değerlendirme sistemleri, evde laboratuvar ve görüntüleme çözümleri ile dijital sağlık uygulamaları yer alıyor. Tunalı, evde sağlığın belirli bir ekonomik kesime hizmet eden lüks bir seçenek olmadığını; ulaşım, refakatçi, iş gücü ve zaman kaybı gibi görünmeyen maliyetleri azaltan, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir sistem olduğunu vurguluyor.

"Bugünün evde sağlığı, geleceğin hastanesiz hastanesinin temelidir" değerlendirmesi, modelin hem hasta odaklı hem de sağlık sistemi açısından stratejik bir dönüştürücü rol üstlendiğini gösteriyor.

DR. NEŞE TUNALI