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Filo güçlendi: Canik Belediyesi'ne yeni ekskavatör

Canik Belediyesi, öz kaynaklarıyla araç filosuna bir ekskavatör daha ekledi; başkan İbrahim Sandıkçı, filonun 4 katına çıktığını ve hizmetlerin hızlanacağını belirtti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Filo güçlendi: Canik Belediyesi'ne yeni ekskavatör

Belediye filosuna yeni iş makinesi:

Samsun Canik Belediyesi, öz kaynaklarıyla yürüttüğü yatırımlar kapsamında araç filosuna bir ekskavatör daha dahil etti. Belediye yönetimi, yeni iş makinesinin altyapı, yol yapımı ve kış bakım çalışmaları başta olmak üzere pek çok alanda kullanılacağını açıkladı.

Hizmet kapasitesinde artış:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyenin araç filosunu yeni temizlik ve hizmet araçlarının yanı sıra ağır ve hafif iş makineleriyle genişletmeye devam ettiklerini ifade etti. Başkan Sandıkçı, filonun güçlendirilmesinin sahadaki müdahale sürelerini kısaltacağını ve günlük belediye hizmetlerinin etkinliğini artıracağını vurguladı.

Mali disiplin ve yerel kaynak kullanımı:

Belediye yetkilileri, yeni ekskavatörün öz kaynaklarla alındığını ve bu yaklaşımın mali disiplin ilkesine uygun olduğunu belirtti. Sandıkçı, belediyenin araç filosunu 4 katına çıkardıklarını söyleyerek kaynakların verimli kullanımıyla hizmet kapasitesinin artırıldığını aktardı.

Sandıkçı ayrıca belediyenin teknoloji ve organizasyon alanında da adımlar attığını ifade etti. Başkanın açıklamasında yapay zekâ destekli çözüm merkezi gibi yenilikçi uygulamalara yer verildiği, bu tür yatırımların saha çalışmalarını destekleyeceği bildirildi.

Belediye, yeni ekskavatörün ilçedeki planlı ve acil müdahalelerde kullanılacağını, bakım-onarım, altyapı yenileme ve temizlik çalışmalarına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Yetkililer, filoya kazandırılan araç ve iş makinelerinin Canik halkına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Sandıkçı'nin ifadeleri, yerel yönetimin hem maddi kaynakları etkin kullanma kararlılığına hem de hizmet sunumunu hızlandırma hedeflerine işaret ediyor. Bu adımlar, belediyenin sahadaki kapasitesini arttırmayı ve vatandaş odaklı hizmeti güçlendirmeyi amaçlıyor.

CANİK BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNA YENİ EKSKAVATÖR KATTI

CANİK BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNA YENİ EKSKAVATÖR KATTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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