Eş zamanlı operasyonda 'Arap Emrah' ağı çözüldü: 34 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve yürütülüşü:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamuoyunda 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah Sever liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, başsavcılık koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yönetildi ve hedef olarak toplam 52 şüpheli belirlendi.

Bu çerçevede yakalanması planlanan isimlerden 47 kişi hakkında işlem başlatıldı; şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda, dördünün ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Bugün icra edilen operasyonlarda İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon illerinde adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler ve gözaltı sayıları:

Operasyonlarda toplam 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. adres aramalarında 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, farklı çaplarda çok sayıda fişek ile 272 bin lira nakit para ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen mühimmat ve silahlar ile ilgili kriminal inceleme ve kayıt işlemleri sürdürülüyor.

Soruşturmanın yönü ve ek tedbir talepleri:

Başsavcılık, soruşturmanın örgütsel yapısına ilişkin çalışmalarıyla birlikte dijital izleri de takip etti; örgüte ait olduğu belirtilen 38 farklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi talep edildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği, ilave gözaltılar ve adli süreçlerin sonuçlarına göre yeni adımların atılacağı bildirildi.

Yetkililer, operasyonun çok sayıda ilde eş zamanlı olarak yürütülmesinin örgütün il değiştirerek faaliyet gösterme eğilimini tespit etmeye dönük bir adım olduğunu ve operasyonel koordinasyonun önemini vurguladı. Adli makamlar ile emniyet birimleri soruşturmanın detaylarını derinleştirmeye devam ediyor.

"Arap Emrah" suç örgütüne yönelik 8 ilde operasyon: 34 gözaltı