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Genç'te itfaiye mahsur kalan 3 güvercini havalandırma boşluğundan kurtardı

Genç ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen üç güvercin, ev sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Genç'te itfaiye mahsur kalan 3 güvercini havalandırma boşluğundan kurtardı

Genç'te itfaiye üç güvercini kurtardı

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kuşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, bölge sakinlerinin dikkatini çekti ve kısa sürede yetkililere ulaştırıldı.

olayın gerçekleştiği yer ve saat:

Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın havalandırma boşluğuna düşmüş halde bulunan 3 güvercini fark eden ev sahibi, durumu yetkililere bildirdi.

kurtarma çalışması ve güvercinlerin durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yapılan çalışma sonucu güvercinleri bulundukları yerden çıkardı. Kurtarılan kuşlar, kısa kontrollerin ardından sağlıklı oldukları tespit edilerek doğaya salındı.

BİNGÖL’DE HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN 3 GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI

BİNGÖL’DE HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN 3 GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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