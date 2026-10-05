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Eş zamanlı siber baskınlarda 547 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: son 5 günde 61 il merkezli siber operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı; 155 tutuklandı, 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eş zamanlı siber baskınlarda 547 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun kapsamı ve sonuçları:

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 5 günde 61 il merkezli düzenlenen siber operasyonlarda 547 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 155'i tutuklandı, 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

suç tipleri ve kullanılan yöntemler:

Operasyonda hedeflenen suçlar arasında Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık yer aldı. Kolluk, şüphelilerin sosyal medya platformlarını kullanarak vatandaşları 'ev/araba/arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi' gibi temalarla dolandırdıklarını, müstehcen çocuk görüntüleri bulunduklarını, yasa dışı bahis ve kumar oynattıklarını ve bu sitelerin reklamını yaptıklarını tespit etti.

Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etme ve kamu/tüzel web sitelerine yetkisiz erişim gibi faaliyetlerin de belirlendiği belirtildi.

soruşturma ve kurumlar arası koordinasyon:

İcra edilen operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldü. Yetkililer, soruşturmaların devam ettiğini ve diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

61 ildeki siber operasyonlarında 547 gözaltı

61 ildeki siber operasyonlarında 547 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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