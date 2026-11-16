Esenler'de amatör kulüplere 5 milyon lira destekle spor yatırımı güçleniyor

esenler'de verilen destek ve törenin ayrıntıları:

Esenler Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 40 amatör spor kulübüne toplam 5 milyon lira nakdi destek sağladı. Desteklerin takdimi, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksunun katıldığı programda kulüp temsilcilerine yapıldı. Belediye yetkilileri, yeni yardım paketinin ardından amatör spor kulüplerine yapılan toplam nakdi desteğin 22 milyon liraye ulaştığını açıkladı.

Belediye, desteklerin sporun alt yapısını güçlendirmeyi, kulüplerin gündelik ihtiyaçlarını karşılamayı ve gençlerin sporla daha fazla buluşmasını amaçladığını belirtti. Program kapsamında ayrıca amatör futbol kulüplerinin kullanımına tahsis edilen Futbol Gelişim Merkezi'nin, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığı vurgulandı.

desteklerin kapsamı ve gençlere yönelik çalışmalar:

Belediye yalnızca kulüplere nakdi yardım yapmakla sınırlı kalmıyor; okullara ve gençlere yönelik çok yönlü yatırımlar da sürüyor. Yetkililere göre okullara şimdiye kadar 17 milyon liranin üzerinde sportif malzeme desteği sağlandı. Ayrıca başarılı 754 sporcuya toplam 2,4 milyon lira ödül verildi.

Düzenlenen 400'ün üzerinde turnuva ile 60 bin 681 genç spora eriştirildi. Belediyeye bağlı 9 tesiste, 14 branşta 50 binden fazla gence ücretsiz spor eğitimi sunuldu. Okul takımlarının forma ihtiyaçları belediye tarafından karşılanırken, turnuva ve sportif gezilerin ulaşım giderleri de üstlenildi.

başkanın vurguladıkları:

Başkan M. Tevfik Göksu, Esenler’in spora ve sporcuya yönelik yatırımlarla ülke çapında öne çıkan ilçelerden biri olduğunu söyledi. Göksu, belediyenin gençlerin geleceğine yatırım yapmayı öncelikli sorumluluk olarak gördüğünü belirterek bugüne kadar amatör kulüplere sağlanan nakdi desteğin yeni yardım ile birlikte 22 milyon liraye ulaşacağını ifade etti.

Göksu, sporu yalnızca profesyonel kariyerlerle sınırlı görmediklerini; sporun gençlere disiplin, odaklanma ve hedeflere ulaşma kararlılığı kazandırdığını kaydetti. Esenlerli her gencin sportif hayallerine ulaşması için belediyenin tüm imkânlarını seferber etmeye hazır olduğu mesajını verdi.

değerler ve gençlere öğütler:

Başkan Göksu, gençlere rehber olmasını istediği üç temel değeri inanç, gayret ve ahlak olarak sıraladı. Başarının emek ve alın teriyle mümkün olduğunu vurgulayan Göksu, Anadolu sözleri arasında yer alan "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" düsturunu hatırlatarak gençleri azimle çalışmaya çağırdı.

Ayrıca inanç ve manevi değerlerin zorluklar karşısında insanı ayakta tuttuğunu, anne baba saygısının ve aile büyüklerinin duasının gençlerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Belediye yetkilileri, bu yaklaşım doğrultusunda spor altyapısı ve destek programlarını sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU KONUŞMA YAPTI