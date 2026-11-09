Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Seyahat dönüşü sohbet:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Basınla bir araya gelme anı kaynak metinde yer aldı.
Toplantının içeriği:
Kaynak açıklamada sohbetin gerçekleştiği belirtilirken, görüşmenin ayrıntıları paylaşılmadı. Cumhurbaşkanı ile basın mensupları arasındaki bu kısa temas, dönüş sürecinde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü basın mensupları ile sohbet etti
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