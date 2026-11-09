Dolar 50,1781 +0,09%
Euro 56,2392 +0,65%
Bist 11.548,45 +0,57%
Altın Gram 6.624,05 +0,76%
EUR/USD 1,1196 +0,47%
Brent Petrol 96,92 -1,42%
--°

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Azerbaycan dönüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve gazetecilerle bir araya geldi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Seyahat dönüşü sohbet:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Basınla bir araya gelme anı kaynak metinde yer aldı.

Toplantının içeriği:

Kaynak açıklamada sohbetin gerçekleştiği belirtilirken, görüşmenin ayrıntıları paylaşılmadı. Cumhurbaşkanı ile basın mensupları arasındaki bu kısa temas, dönüş sürecinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü basın mensupları ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü basın mensupları ile sohbet etti

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Terörsüz Türkiye için kararlı süreç: Erdoğan sürecin geri dönüşü olmayacağını vu...
images

Terörsüz Türkiye hedefiyle Bilecik temasları: kalkınma paylaşımı vurgulandı
images

Erdoğan: barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazırız
images

Erdoğan'dan adadaki gerçekliği kabul çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ehliyet maliyetleri yükselmeden son şans: 10 kasım kurslarına kayıt

Canik'ten üreticiye yeni destek: salep tohumu dağıtımı planlanıyor

Oyuncu Şafak Karali için kolektif veda: 'o benimle yaşayacak'

Didim açıklarında lastik botta 42 düzensiz göçmen yakalandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor