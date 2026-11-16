Kocasinan Dadağı'na 2 bin metrekarelik modern tarımsal kurutma sahası

Kocasinan Dadağı'na yeni kurutma sahası:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal üretimi güçlendirme çalışmaları kapsamında Kocasinan ilçesi Dadağı Mahallesi'nde tamamlanan tarımsal kurutma sahasını üreticilerin hizmetine sundu. Tesis toplam 2 bin metrekarelik alana kuruldu ve proje maliyeti 935 bin TL olarak açıklandı.

Tesisin özellikleri ve kullanım alanları:

Modern kurutma sahası, özellikle bölgedeki ay çekirdeği üretimini kolaylaştıracak biçimde tasarlandı. Üreticiler ürünlerini toprağa temas ettirmeden kurutabilecek; böylece ürün kalitesi korunurken, hava koşullarının olumsuz etkilerinden kaynaklanan kayıplar azaltılacak. Tesis ay çekirdeğinin yanı sıra kabak, arpa ve buğday gibi farklı tarımsal ürünlerin kurutulmasında da kullanılabilecek donanımlara sahip.

Kırsal kalkınma ve üretici desteği:

Kurum içinde yürütülen çalışmalar, Kocasinan'daki üreticilerin altyapı ihtiyaçlarına çözüm sunmayı ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yatırım, ürünlerin pazara hazırlık sürecinde kaliteyi yükseltmeyi ve üreticilerin gelirine dolaylı katkı sağlamayı amaçlıyor.

Üreticilerden gelen tepkiler:

Mahalle sakinleri ve üreticiler yeni tesisten memnuniyet duyduklarını belirtti. Dadağı Mahallesi Muhtarlığı Azası Ahmet Çetin mahalle adına yaptığı açıklamada, "Daha önce millet yollara döküyordu çekirdeğini. Memduh Başkanım ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımdan Allah razı olsun, yer yaptılar bize. Ay çekirdeğimizi, kabağımızı kurutuyoruz. Yazın arpa, buğday döküyoruz. Başkanım Dadağı'yı kurtardı, Allah ondan razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde benzer altyapı yatırımlarını sürdürerek üreticilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve tarımsal üretimi desteklemeyi sürdürecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİ VE ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEYEN YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR. KOCASİNAN İLÇESİ DADAĞI MAHALLESİ’NDE 935 BİN TL’LİK YATIRIMLA 2 BİN METREKARELİK MODERN TARIMSAL KURUTMA SAHASI İNŞA EDİLEREK ÜRETİCİLERİN HİZMETİNE SUNULDU.