İnegöl Turgutalp mahallesinde yangın 5 evi etkiledi, kontrol sağlandı

Yangın kontrol altına alındı

İnegöl'ün kırsal Turgutalp Köy Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip ve araçla kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 ev etkilenirken, can kaybı yaşanmadı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Müdahale ve koordinasyon:

Çalışmalarda İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekipleri ile AFAD görev aldı. İnegöl Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda farklı kurum ve birimlerden araç ve personel bölgeye sevk edildi.

Kullanılan araç ve ekipman:

Yangın söndürme çalışmalarında BUSKİ'ye ait tanker ve iş makinelerinin yanı sıra jetting araçları görev yaptı. İnegöl Belediyesi tarafından 3 su tankeri ve 1 JCB iş makinesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait 10 ve 20 tonluk su tankerleri yangın bölgesinde aktif olarak kullanıldı.

Başkan Taban'ın açıklaması:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban müdahalenin kurumlar arasında koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Taban, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve olayda can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, görev yapan ekip ve personellere teşekkür etti; etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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