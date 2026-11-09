Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Atatürk için düzenlenen tur Bafra'dan devam etti:

Bafra ilçesinde mola veren 'Ataya Saygı 4' bisiklet turu katılımcıları, trafik ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından Samsun yönüne hareket etti. Etkinlik, Atatürk'e saygı ve minnet duygusunu yaşatmak amacıyla düzenleniyor.

güzergah ve önceki turlar:

Katılımcılar, ilk etkinlikte İzmir'den pedal çevirerek yola çıktıklarını, ikinci turda 24-26 Ekim tarihlerinde Ankara'daki Anıtkabir'e ulaştıklarını aktardı. Ayrıca yaklaşık iki ay önce Çanakkale'ye de bisiklet turu düzenlediklerini ifade ettiler.

Dördüncü etkinlik kapsamında bisikletçiler, Ankara'dan başlayıp farklı güzergahlar üzerinden ilerledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle rota değişikliğine gidildi ve bazı bölümlerde araçla ilerlemek zorunda kaldıklarını belirttiler.

hedefler ve sonraki duraklar:

Katılımcılar, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Sinop güzergahını takip ederek Bafra'ya ulaştıklarını, il girişlerinde ise yaklaşık 50 kilometre pedal çevirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yol boyunca tanıştıkları insanlarla dostluklar kurduklarını vurguladılar.

Bisikletçiler, 10 Kasım'da Samsun'da saat 09.05'te yapılacak saygı duruşuna katılacaklarını, ardından Amasya ve Çorum üzerinden yolculuklarına devam edeceklerini kaydetti.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği önünde mola veren ekip, trafik ekiplerinin aldığı yol güvenliği tedbirleri eşliğinde Bafra'dan ayrılarak Samsun'a doğru pedal çevirdi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE MOLA VEREN “ATAYA SAYGI 4” BİSİKLET TURU KATILIMCILARI, TRAFİK EKİPLERİNİN YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASININ ARDINDAN SAMSUN’A HAREKET ETTİ.