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Melikgazi'den vergi çağrısı: emlak ikinci taksit için son gün 30 kasım 2026

Melikgazi Belediyesi, emlak ve diğer vergilerin 2. taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım 2026 olduğunu, veznelerin hafta sonu açık olduğunu duyurdu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Melikgazi'den vergi çağrısı: emlak ikinci taksit için son gün 30 kasım 2026

Melikgazi Belediyesi vergi ödemeleri için vatandaşı uyardı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin başladığını ve ödemelerin 30 Kasım 2026 tarihinde sona ereceğini hatırlattı. Başkan Palancıoğlu, vatandaşların vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesinin kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için önem taşıdığını belirtti.

ödeme kanalları ve vezne saatleri:

Vergi mükellefleri ödemelerini belediyenin ana hizmet binasındaki veznelerden hafta içi 08.30-19.00 saatleri arasında yapabilecek. Hafta sonu ödeme yapmak isteyenler için vezneler 09.00-17.00 saatleri arasında açık tutulacak. Belediyeye gelme imkânı olmayan vatandaşlar ise eblediye.melikgazi.bel.tr adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapma imkânına sahip.

vergilerin hizmete dönüşümü ve uyarı:

Palancıoğlu, vergilerin Melikgazi’de doğrudan hizmet ve yatırıma dönüştüğünü vurgulayarak, "Bu vergiler Melikgazi’mizde hizmet ve yatırıma dönüşüyor. Melikgazi Belediyesi olarak rekor anlamda birçok hizmeti hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca vatandaşlara sundukları kolaylıklarla ödemelerin hızlı şekilde yapılabileceğini ifade etti ve mükellefleri gecikme zammına maruz kalmamaları için süre içinde ödeme yapmaya çağırdı.

Başkan Palancıoğlu, sözlerini vergi bilincine vurgu yaparak sürdürdü: "Vergilerimizi ödeyerek vatandaşlık görevimizi yerine getirelim. Emlak borcunu ödeyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim." Belediye yetkilileri, son ödeme tarihine dikkat edilmesi ve gerekirse online ödeme kanallarının tercih edilmesini öneriyor.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, EMLAK VERGİSİ&#039;NİN 2. TAKSİT ÖDEMELERİNİN...

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, EMLAK VERGİSİ'NİN 2. TAKSİT ÖDEMELERİNİN BAŞLADIĞINI VE HAFTA SONU VEZNELERİN AÇIK OLDUĞUNU HATIRLATARAK, ÖDEMELERİN 30 KASIM’DA SONA ERECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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