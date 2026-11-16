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İndirim heyecanında dua araya girmedi: açılışta izdiham

Isparta'da züccaciye mağazasının açılış kampanyasında uzun kuyruklar oluştu; vatandaşlar açılış duası tamamlanmadan içeri akın ederek izdihama yol açtı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:29

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

İndirim heyecanında dua araya girmedi: açılışta izdiham

mağaza önünde uzun kuyruklar ve ani akın:

Isparta Pirimehmet Mahallesi'nde hafta sonu açılan züccaciye mağazasının tanıtımında uygulanan kampanya, beklenmedik bir kalabalığa yol açtı. Mağaza, bazı ürünleri 100 liradan satışa çıkaracağını önceden duyurmuş; bu da günler öncesinden kuyrukların oluşmasına neden olmuştu. Açılış saatinde yapılan dua okunurken bir kısım vatandaşın duanın tamamlanmasını beklemeden içeri girmesiyle kısa sürede izdiham yaşandı.

Kalabalığın bir anda içeri akması, raflara ulaşma yarışını beraberinde getirdi. Mağaza görevlileri, yoğunluğu azaltmak amacıyla indirimli ürünlerden kişi başı birer adet alma sınırlaması getirdi; yine de birçok kişi istediği ürünü alamadan mağazadan ayrıldı.

vatandaşların anlatıkları:

Bazı vatandaşlar gördüklerini ve yaşadıklarını dile getirdi. Bir vatandaş, "Saati başkası verdi, pazar arabasını da alamadım zaten azmış" diyerek aradığının tükendiğini belirtti. Başka bir kişi ise, "Ben girdim buraya ama öyle bakıyorum. Açılış duasını beklemeden girdiler. Demek ki duasız da oluyormuş her şey" sözleriyle gözlemini aktardı.

işletme sahibinin değerlendirmesi:

İşletme sahibi Hamdi Kiremitçi, kampanya kapsamında pazar arabası, termos ve cam ürünleri gibi ürünleri uygun fiyata sunduklarını söyledi. Kiremitçi, "Bundan sonra haftada 3 gün indirimli ürünler olacak. Duayı bile beklemediler, durum bu" ifadelerini kullandı. İşletme yetkilileri, yoğunluğun kontrol altına alınması için uyguladıkları sınırlamaların şart olduğunu belirtti.

Olay, yerel halkın indirimli ürün talebinin yüksek olduğunu ve açılış protokollerinin kalabalık yönetimi açısından dikkatle planlanması gerektiğini gösterdi. Benzer açılışlarda güvenlik önlemleri, kuyruk yönetimi ve fırsat sınırlamaları gibi tedbirlerin önceden ilan edilmesinin, hem vatandaş memnuniyetini hem de güvenliği artıracağı değerlendiriliyor.

ISPARTA&#039;DA BİR MAĞAZANIN AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYASINDA İZDİHAM YAŞANDI. UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURAN...

ISPARTA'DA BİR MAĞAZANIN AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYASINDA İZDİHAM YAŞANDI. UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURAN VATANDAŞLAR, AÇILIŞ DUASINI BEKLEMEDEN MAĞAZAYA AKIN EDİNCE ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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