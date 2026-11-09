Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama görüntüleri:

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Demir Çelik Sanayi Bölgesi'nde bulunan HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir-çelik fabrikasında bugün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Olayın ardından fabrikada yangın çıktı ve bölgeden yoğun duman yükseldi.

havadan kayıtlar ne gösterdi:

Patlamanın yaşandığı alan, olay yerine giden ekiplerin çalışmaları esnasında drone ile havadan görüntülendi. Kayıtlarda fabrikanın çevresinde oluşan duman ve yangına müdahale eden araçların konumu, olayın yerleşim alanına yakınlığı ve olayın büyüklüğüne dair genel bir görünüm sağlandı.

müdahale ve yönlendirilen ekipler:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ve çevre güvenliğini sağlama çalışması yürütürken, havadan alınan görüntüler müdahaleye yön veren bilgiler sağladı. Resmi kurumlardan gelecek açıklamalar olayın nedenine ve olası sonuçlarına ilişkin bilgi verecek.

Durumla ilgili gelişmeler ve yetkililerin açıklamaları takip ediliyor; güvenlik nedeniyle bölgeye yaklaşım ve erişimle ilgili düzenlemeler olabilir.

İZMİR PATLAMANIN YAŞANDIĞI BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ