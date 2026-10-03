Esenyurt'ta emlak ofisine molotof: küçük yangın söndürüldü, şüpheliler aranıyor

Esenyurt'ta emlak ofisine molotof saldırısı

İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir emlak ofisine dün gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından molotof atıldı.

Olayın gelişimi:

Cadde üzerindeki iş yerinin önüne atılan molotof nedeniyle işletme önünde küçük çaplı bir yangın çıktı. Olay ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Güvenlik ve soruşturma:

Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahısları yakalamak üzere çalışma başlattı; görgü tanıklarıyla görüşmeler yapılmakta ve çevredeki güvenlik kameraları incelenmektedir.

Olayın nedeni şu anda bilinmiyor. Soruşturma ilerledikçe yetkililerden alınan bilgilere göre şüphelilerin tespiti ve olaya ilişkin detaylar netleştirilecek.

İSTANBUL ESENYURT'TA BİR EMLAK OFİSİNE HENÜZ KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN ŞAHIS YA DA ŞAHISLAR TARAFINDAN MOLOTOF ATILDI. MOLOTOF NEDENİYLE ÇIKAN UFAK ÇAPLI YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN POLİS EKİPLERİ ŞAHIS YA DA ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.