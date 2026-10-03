Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Esenyurt'ta emlak ofisine molotof: küçük yangın söndürüldü, şüpheliler aranıyor

İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir emlak ofisine molotof atıldı; küçük yangın söndürüldü, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt'ta emlak ofisine molotof: küçük yangın söndürüldü, şüpheliler aranıyor

Esenyurt'ta emlak ofisine molotof saldırısı

İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir emlak ofisine dün gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından molotof atıldı.

Olayın gelişimi:

Cadde üzerindeki iş yerinin önüne atılan molotof nedeniyle işletme önünde küçük çaplı bir yangın çıktı. Olay ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Güvenlik ve soruşturma:

Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahısları yakalamak üzere çalışma başlattı; görgü tanıklarıyla görüşmeler yapılmakta ve çevredeki güvenlik kameraları incelenmektedir.

Olayın nedeni şu anda bilinmiyor. Soruşturma ilerledikçe yetkililerden alınan bilgilere göre şüphelilerin tespiti ve olaya ilişkin detaylar netleştirilecek.

İSTANBUL ESENYURT&#039;TA BİR EMLAK OFİSİNE HENÜZ KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN ŞAHIS YA DA ŞAHISLAR...

İSTANBUL ESENYURT'TA BİR EMLAK OFİSİNE HENÜZ KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN ŞAHIS YA DA ŞAHISLAR TARAFINDAN MOLOTOF ATILDI. MOLOTOF NEDENİYLE ÇIKAN UFAK ÇAPLI YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN POLİS EKİPLERİ ŞAHIS YA DA ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da eş zamanlı operasyon: uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5...
images

Kırıkkale’de yürütülen operasyonda 13 yıl 6 ay ve 2 yıl cezası olan iki hükümlü...
images

Bursa Büyükorhan'da ormanda kaybolan Fatma Aybey için arama seferberliği
images

Karaman otogarında kavşak çarpışması; sürücü acile kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

Kastamonu'da eş zamanlı operasyon: uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5 kişi gözaltında

Beşiktaş başkanı Adalı: MHK’deki çarpıklığa karşı verdiğimiz mücadele haklı çıktı

Kırıkkale’de yürütülen operasyonda 13 yıl 6 ay ve 2 yıl cezası olan iki hükümlü yakalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi