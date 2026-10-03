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Gujarat'ta cng'li aracın deposunda patlama: 2 yaralı

Gujarat'ın Vadodara bölgesindeki Karjan yakınlarında bir istasyonda dolum sırasında cng'li aracın deposu patladı; 2 kişi yaralandı ve can kaybı olmadı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gujarat'ta cng'li aracın deposunda patlama: 2 yaralı

Vadodara bölgesinde dolum sırasında patlama

Gujarat eyaletinin Vadodara bölgesindeki Karjan yakınlarında bir istasyonda, dolum sırasında CNG'li aracın deposunda patlama meydana geldi. Olay anı istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde çevredekilerin can havliyle kaçıştığı görüldü.

Olay anı ve güvenlik kaydı:

Kayıtlarda patlamanın dolum yapıldığı sırada gerçekleştiği, alev ve gürültü nedeniyle çevrede panik oluştuğu görülüyor. Çevrede bulunanlar hızla uzaklaştı, olay yerinde kısa süreli kargaşa yaşandı.

Maddi zarar ve yaralıların durumu:

Olayda 2 kişi yaralandı ve bildirilen can kaybı yok. Patlamanın şiddetiyle birkaç metre uzaklığa fırlayan metal parçaları, park halindeki iki araca hasar verdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri olayı belgeledi; yetkililer ve istasyon yetkililerinin açıklamalarına dair bilgi henüz paylaşılmadı.

Hindistan&#039;ın Gujarat eyaletindeki bir istasyonda dolum sırasında CNG&#039;li (sıkıştırılmış doğal gaz)...

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki bir istasyonda dolum sırasında CNG'li (sıkıştırılmış doğal gaz) aracın deposunda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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