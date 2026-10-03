Gujarat'ta cng'li aracın deposunda patlama: 2 yaralı

Vadodara bölgesinde dolum sırasında patlama
Gujarat eyaletinin Vadodara bölgesindeki Karjan yakınlarında bir istasyonda, dolum sırasında CNG'li aracın deposunda patlama meydana geldi. Olay anı istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde çevredekilerin can havliyle kaçıştığı görüldü.
Olay anı ve güvenlik kaydı:
Kayıtlarda patlamanın dolum yapıldığı sırada gerçekleştiği, alev ve gürültü nedeniyle çevrede panik oluştuğu görülüyor. Çevrede bulunanlar hızla uzaklaştı, olay yerinde kısa süreli kargaşa yaşandı.
Maddi zarar ve yaralıların durumu:
Olayda 2 kişi yaralandı ve bildirilen can kaybı yok. Patlamanın şiddetiyle birkaç metre uzaklığa fırlayan metal parçaları, park halindeki iki araca hasar verdi.
Güvenlik kamerası görüntüleri olayı belgeledi; yetkililer ve istasyon yetkililerinin açıklamalarına dair bilgi henüz paylaşılmadı.
Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki bir istasyonda dolum sırasında CNG'li (sıkıştırılmış doğal gaz) aracın deposunda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.
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