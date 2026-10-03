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Erzurum’da gönülleri ısıtan mola: polislere tepsiyle çay ikramı

Erzurum'da uygulama yapan polis ekiplerine bir vatandaş tepsiyle sıcak çay ikram etti; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada ilgi gördü.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum’da gönülleri ısıtan mola: polislere tepsiyle çay ikramı

Erzurum'da sıcak karşılaşma

Erzurum'da uygulama yapan polis ekipleriyle karşılaşan bir vatandaş, beraberinde getirdiği tepsiyle sıcak çayı görevli polislere ikram etti. O anlar, uygulama bölgesinde kısa süreli ama dikkat çeken bir sıcaklık yarattı.

O anlar kamerada:

Vatandaşın yaptığı ikram başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polislerin teklifi kabul ettiği ve anın samimi bir şekilde geçtiği görülüyor; kayıt, sosyal mecralara yüklendiğinde kısa sürede ilgi çekti.

Toplumsal destek ve güven hissi:

Bu tür küçük jestler, görev başındaki ekiplerle vatandaşlar arasındaki bağı güçlendiriyor. Erzurum'da yaşanan olay da, toplumun güven güçleriyle kurduğu ilişkiye dair sıcak bir örnek olarak değerlendirildi.

Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte benzer anlara ilişkin yorumlar ve beğeniler sosyal medyada yayıldı; pek çok kullanıcı bu tür davranışları takdir etti. Olay, günlük hayatın içinde karşılaşılan küçük nezaketlerin önemini bir kez daha gösterdi.

Erzurum&#039;da gönülleri ısıtan anlar: Görev yapan polislere çay ikram etti

Erzurum'da gönülleri ısıtan anlar: Görev yapan polislere çay ikram etti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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