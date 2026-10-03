Erzurum’da gönülleri ısıtan mola: polislere tepsiyle çay ikramı

Erzurum'da sıcak karşılaşma

Erzurum'da uygulama yapan polis ekipleriyle karşılaşan bir vatandaş, beraberinde getirdiği tepsiyle sıcak çayı görevli polislere ikram etti. O anlar, uygulama bölgesinde kısa süreli ama dikkat çeken bir sıcaklık yarattı.

O anlar kamerada:

Vatandaşın yaptığı ikram başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polislerin teklifi kabul ettiği ve anın samimi bir şekilde geçtiği görülüyor; kayıt, sosyal mecralara yüklendiğinde kısa sürede ilgi çekti.

Toplumsal destek ve güven hissi:

Bu tür küçük jestler, görev başındaki ekiplerle vatandaşlar arasındaki bağı güçlendiriyor. Erzurum'da yaşanan olay da, toplumun güven güçleriyle kurduğu ilişkiye dair sıcak bir örnek olarak değerlendirildi.

Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte benzer anlara ilişkin yorumlar ve beğeniler sosyal medyada yayıldı; pek çok kullanıcı bu tür davranışları takdir etti. Olay, günlük hayatın içinde karşılaşılan küçük nezaketlerin önemini bir kez daha gösterdi.

Erzurum'da gönülleri ısıtan anlar: Görev yapan polislere çay ikram etti