İnegöl'de kaçış inşaata sığınmayla bitti: tartışma ve 550 bin liralık ceza

Olayın gelişimi:

Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde trafik ekiplerinin uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan 16 AUE plakalı otomobil, ekiplerin takibine girdi. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından sürücü aracı bırakarak inşaat halindeki bir apartmana kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları aramada sürücü Fahrettin A. (45) ile araçta bulunan Serhat Ş. (35)'yi yakaladı.

Polis kontrolü ve arbede:

Yapılan kontrol sırasında her iki şahıs da aracı kullanmadıklarını iddia etti; yolcu Serhat Ş. "Sürücü ben değilim" derken, Fahrettin A. de sürücünün kendisi olmadığını savundu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle arbede sonlandırıldı ve olay anına ait görüntüler kayda geçti. Polis ekiplerinin, "Sen sürmüyorum, diğeri sürmüyorum diyor; cinler mi sürüyor bu arabayı?" sözleri de dikkat çekti.

İfadeleri alınan Fahrettin A., sosyal olarak da daha önce benzer suçtan yakalandığını belirterek, "Ben 2 kez alkollü yakalandım. Tekrar olmasın diye kaçtım" dedi. Bir süre sonra Fahrettin A. aracı kendisinin kullandığını kabul etti ve alkol testine alındı.

Yasal işlem ve cezalar:

Yapılan alkol ölçümünde Fahrettin A.'nın 2,08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu belirlendi. İdari işlemler kapsamında sürücüye; dur ihtarına uymaması nedeniyle 200 bin TL, daha önce ehliyetine el konulmuş olmasına rağmen araç kullanması nedeniyle 200 bin TL, üçüncü kez alkollü araç kullanması nedeniyle 150 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL para cezası uygulandı. Fahrettin A.'nın sürücü belgesine ise 5 yıl süreyle el konuldu.

Olay yerindeki otomobil, işlemlerin ardından çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 5 KİLOMETRELİK KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI. ARACI BIRAKIP İNŞAATA SAKLANAN SÜRÜCÜ İLE ARAÇTA BULUNAN ARKADAŞI, POLİS EKİPLERİNE "SÜRÜCÜ BEN DEĞİLİM" DİYEREK BİRBİRLERİNİ SUÇLADI. İKİ ŞAHSIN TARTIŞMASI KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞÜRKEN, TEKME VE YUMRUKLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI. ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 550 BİN LİRA CEZA KESİLİRKEN EHLİYETİNE DE 5 YIL EL KONULDU.