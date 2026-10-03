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Osmaniye'de gece kaza: 17 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdi

Bostanlar köyünde gece kontrolden çıkan 80 AHR 311 plakalı otomobil takla attı; yaralanan 17 yaşındaki Mehmet Gökhan Akdağ hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Osmaniye'de gece kaza: 17 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdi

kaza ve olay yeri müdahalesi:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyü Göller Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 80 AHR 311 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Araç taklalar atarak durdu ve olay yerinde bulunan üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

yaralıların durumu ve hastanedeki müdahale:

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 17 yaşındaki Mehmet Gökhan Akdağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonucu yaralanan diğer iki kişinin de hastaneye götürüldüğü ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Osmaniye’de gece meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Osmaniye’de gece meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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