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Esenyurt'ta kaçan motosikletliye polisin havaya uyarı ateşi

Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaçtı; polis havaya uyarı ateşi açtı, şahıs motosikletini bırakıp koşunca kısa sürede yakalandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:39

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt'ta kaçan motosikletliye polisin havaya uyarı ateşi

Esenyurt'ta kaçan motosikletliye polisin havaya uyarı ateşi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir motosikletlinin kaçışı, kısa süreli bir kovalamaca ve ardından yapılan uyarı ateşiyle sonlandı. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Esenkent Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Polis ekipleri, dur ihtarında bulundukları motosikletlinin uymaması üzerine aracı takip etmeye başladı. Takip sırasında motosikletli, bir süre ekiplerden kaçtıktan sonra motosikletini yola bırakarak koşmaya başladı.

Takibin devam etmesi üzerine ekipler, şahsı durdurmak için havaya uyarı maksatlı ateş etti. Uyarı ateşinin ardından devam eden kısa takibin ardından polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntüler ve yerel tepki:

Olay anı, bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, polisin "dur" ihtarına uyulmadığı, motosikletlinin motosikletini bırakarak koştuğu ve ekiplerin havaya uyarı ateşi açtığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma ve yakalanan şahsın işlemleri yetkililerce devam ediyor.

Polis ekipleri, benzer kaçış vakalarında hem kamu güvenliğini sağlama hem de orantılı güç kullanımına dikkat ettiklerini belirtiyor. Olayla ilgili resmi açıklama ve soruşturma sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

ESENYURT’TA POLİSİN &quot;DUR&quot; İHTARINA UYMAYAN MOTOSİKLETLİ ŞAHIS KAÇMAYA BAŞLADI. POLİS EKİPLERİNİN...

ESENYURT’TA POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYAN MOTOSİKLETLİ ŞAHIS KAÇMAYA BAŞLADI. POLİS EKİPLERİNİN TAKİBİYLE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN BİR KOVALAMACA YAŞANIRKEN, BİR SÜRE SONRA MOTOSİKLETİ BIRAKAN ŞAHIS KOŞMAYA BAŞLADI. POLİSİN HAVAYA ATEŞ AÇARAK ŞAHSI YAKALADIĞI O ANLARI İSE KAMERAYA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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