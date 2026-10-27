Hava yastıkları hayat kurtardı: yağışta kayan otomobil üç direğe çarptı

Gazioğlu Kavşağı'nda yağış nedeniyle kaza

İstanbul-Tekirdağ karayolu üzeri Gazioğlu Kavşağı’nda meydana gelen kazada, İstanbul istikametinden Tekirdağ yönüne seyir halinde olan 22 FE 742 plakalı otomobil, sağanak yağış sonucu kontrolden çıktı. Araç, Süleymanpaşa ilçe merkezine 5 kilometre kala önce orta refüje çarptı, ardından refüjde bulunan üç aydınlatma direğine çarpıp hurdaya döndü.

kaza anı ve araçtaki güvenlik ekipmanlarının rolü:

Kaza anında otomobilin hava yastıklarının açıldığı ve sürücünün emniyet kemeri takılı olduğu öğrenildi. Bu iki güvenlik önlemi sayesinde kadın sürücü kazayı hafif yaralı atlatırken, araç kullanılamaz hale geldi.

olay yerine müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye Polis Trafik Bölge ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk incelemeler yapıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Yetkililer, kazanın temel nedeninin yolun yağış nedeniyle kayganlaşması olduğuna dikkat çekti.

Haberde geçen tüm özel isimler, tarihler ve sayısal veriler olay yerinden edinilen bilgiler doğrultusunda korunmuştur.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLU GAZİOĞLU KAVŞAĞI’NDA YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ORTA REFÜJE ÇARPTIKTAN SONRA 3 DİREĞE ÇARPTI.