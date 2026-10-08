Esenyurt'ta kısa sürede büyüyen iş yeri yangını bir kişiyi yaraladı

olayın ayrıntıları:

Yangın, akşam saat 19.40 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir iş yerinde başladı. Edinilen bilgiye göre alevler kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı.

Olay sırasında yangına müdahale eden bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti; söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü ve alevler ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.

soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor. Resmi açıklama ve teknik tetkiklerin ardından yangının nedeni netlik kazanacak.

ESENYURT'TA İKİ KATLI BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ YARALANDI. ALEVLERE TESLİM OLAN İŞ YERİ, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.