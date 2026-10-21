Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı: eczane çalışanı yaralandı, şüpheli araçla kaçtı

Olayın gelişimi:

İstanbul Esenyurt'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre sabah saatlerinde başlayan bir tartışmanın ardından bir kişi kuyumcudan ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen zanlı silahını çıkarıp ateş açtı. Açılan ateşte, kuyumcunun yanında bulunan eczane çalışanı yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle zanlı bölgeden uzaklaştı.

Olay, Piri Reis Mahallesi'nde gerçekleşti; ihbar üzerine kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken çevredeki görgü tanıklarından bilgi toplandı. Saldırı anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı ve bu görüntüler soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre şüpheli kaçış sırasında yolda rastladığı bir kadının otomobilini gasp ederek bölgeden uzaklaştı. Gasp edilen araç daha sonra Çatalca'da bulundu. Yetkililer, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor ve güvenlik kameraları ile mobil görüntüler değerlendiriliyor.

Olayda yaralanan çalışanın sağlık durumu ve saldırganın kimliğiyle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor. Polis, olayın nedenine ilişkin soruşturmayı derinleştirirken bölgedeki esnaf ve vatandaşların ifadelerine başvuruyor.

ESENYURT’TA BİR ŞAHIS TARTIŞTIĞI KUYUMCUYA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. KUYUMCUNUN YAN TARAFINDA BULUNAN ECZANE ÇALIŞANI YARALANIRKEN, ŞÜPHELİ GASP ETTİĞİ ARAÇ İLE KAÇTI. SALDIRGANI ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDERKEN, SALDIRI ANI DA SANİYE SANİYE CEP TELEFONUNA YANSIDI.