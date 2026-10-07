Esenyurt'ta lisede çıkan tartışma bıçaklı yaralamaya dönüştü

Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı

Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında başlayan tartışma, bir öğrencinin iki sınıf arkadaşını bıçakla yaralamasıyla sonuçlandı. Olayın ardından okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre okul içinde başlayan münakaşa sırasında bir öğrenci, iki arkadaşıyla fiziksel tartışmaya girdi ve bıçak kullandı. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından iki yaralı öğrenci ambulanslarla yakın hastanelere sevk edildi. Okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve olay yerinde yapılan çalışmalarda fail öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma ve sağlık durumu:

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu olay yerinde incelemelerde bulunarak gazetecilere bilgi verdi. Çobanoğlu, 'Sınıf içerisinde bir öğrencimiz, iki sınıf arkadaşını bıçakla yaralamış. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi süreçleri devam ediyor. Adli ve idari tahkikat sürüyor' ifadelerini kullandı. Kaymakam ayrıca yaralılardan birinin durumunun iyi ve hafif yaralı olduğunu, diğer öğrencinin tedavisinin sürdüğünü belirtti ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diledi.

Yetkililer adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Okul yönetimi ve güvenlik birimleri, benzer vakaların önüne geçmek için tedbirlerin gözden geçirileceğini bildirdi.

ESENYURT KAYMAKAMI FATİH ÇOBANOĞLU, GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.