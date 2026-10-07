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Esenyurt'ta lisede kavga: polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavga nedeniyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; olayın nedeni henüz belirlenemedi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta lisede kavga: polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Esenyurt'ta lisede kavga

Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktığı bildirildi.

Müdahale ve soruşturma

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, asayişi sağlamak ve olası yaralanmalara müdahale etmek amacıyla bölgeye yönlendirildi. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

ESENYURT&#039;TA BİR LİSEDE ÖĞRENCİLER ARASINDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE KAVGA ÇIKTI. OLAY...

ESENYURT'TA BİR LİSEDE ÖĞRENCİLER ARASINDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE KAVGA ÇIKTI. OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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