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Esenyurt'ta millet sofraları modern yüzüyle hizmete döndü

Can Aksoy’un talimatıyla Esenyurt’ta Akçaburgaz, Merkez ve İstiklal Millet Sofraları yenilendi; ücretsiz sıcak yemek noktaları daha hijyenik ve estetik.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Emre Koç

Esenyurt'ta millet sofraları modern yüzüyle hizmete döndü

Esenyurt'ta millet sofraları yenileme çalışmaları tamamlandı:

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde ilçedeki üç millet sofrasında kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Akçaburgaz, Merkez ve İstiklal noktalarında yürütülen yenileme çalışmalarıyla bu hizmet alanları daha modern, kullanışlı ve hijyenik bir görünüme kavuşturuldu.

Çalışmanın kapsamı ve sonuçları:

Belediye ekipleri, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek her üç noktada detaylı temizlik, donanım onarımı ve estetik düzenlemeler yaptı. Yenileme kapsamında oturma düzeninden servis alanına kadar çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirildi; amaç, ücretsiz sıcak yemek hizmetinin verildiği alanların hem konforunu hem de hijyen standardını yükseltmekti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından millet sofraları, ihtiyaç sahibi vatandaşların daha ferah ve güvenli ortamlarda yemek yiyebileceği biçimde yenilendi. Yenilenmiş yüzüyle Akçaburgaz, Merkez ve İstiklal Millet Sofraları, ilçe sakinlerinin beğenisini kazandı ve hizmet kalitesine olumlu katkı sağladı.

Vatandaşların memnuniyeti ve belediyenin mesajı:

Perihan Sözübek, hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirterek insanların yemeklerini yiyip memnuniyetlerini dile getirdiklerini aktardı. Sözübek, personelin güler yüzlü hizmet sunduğunu ve vatandaşların 'Ellerinize sağlık' diyerek teşekkür ettiklerini vurguladı. Bu geri dönüşlerin ekipleri motive ettiğini ve yapılan iyileştirmelerin amacına ulaştığını ifade etti.

Esenyurt Belediyesi yetkilileri ise sosyal belediyecilik yaklaşımıyla vatandaşların temel ihtiyaçlarına yönelik benzeri hizmet ve projelerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Yenilenen millet sofraları, ücretsiz sıcak yemek desteğinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmayı hedefliyor.

Esenyurt’un Millet Sofraları yenilendi

Esenyurt’un Millet Sofraları yenilendi

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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