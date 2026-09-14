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Esenyurt'ta okul çevresinde dron destekli güvenlik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Esenyurt'ta dron destekli anonslarla okul önü ve çevresinde kapsamlı denetim yaptı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:14

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta okul çevresinde dron destekli güvenlik denetimi

Esenyurt'ta dron destekli okul çevresi denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Esenyurt ilçe sınırları içinde okul önleri ve çevresinde planlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamanın amacı, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak olarak açıklandı.

uygulamanın koordinasyonu ve katılımcılar:

Denetimler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Toplum Destekli Polislik ve Trafik birimleri katıldı; faaliyetler eşgüdümlü şekilde sahada uygulandı.

dronlar ve anons uygulaması:

Esenyurt'taki uygulamada polis dronları görev aldı; dronlardan veli ve öğrencilere yönelik anonslar yapılarak hem bilgilendirme hem de caydırıcılık hedeflendi. Denetim sırasında ekipler, alanda bulunan kişilere ve servis araçlarına yönelik kontroller gerçekleştirdi.

denetim kapsamı ve süreklilik:

İl genelinde, okulların çevreleri ile birlikte park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi umuma açık mekanlarda denetimler yapılacağı bildirildi. Ayrıca okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahısların kontrolü ve okul servis araçlarının denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin öncelikli hedefinin öğrencilere güvenli bir eğitim ortamı sağlamak olduğunu vurguladı ve benzer uygulamaların yazılı ve görsel bilgilendirme araçlarıyla sürdürülmeye devam edeceğini ifade etti.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE OKUL ÖNÜ VE ÇEVRESİNDE...

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE OKUL ÖNÜ VE ÇEVRESİNDE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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