Bor'da polis aramasında ruhsatsız tabanca bulundu, iki zanlı cezaevine gönderildi

Operasyonun ayrıntıları

Niğde'nin Bor ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından A.Ö. ve H.D. üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı.

arama detayları:

Aramalarda 1 adet 7.65 milimetre tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.

yasal süreç ve tutuklama:

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

BOR’DA SİLAH OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI