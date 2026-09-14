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Bor'da polis aramasında ruhsatsız tabanca bulundu, iki zanlı cezaevine gönderildi

Niğde'nin Bor ilçesinde polis aramalarında 7.65 mm ruhsatsız tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi; A.Ö. ve H.D. adliyeye sevk edilip tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bor'da polis aramasında ruhsatsız tabanca bulundu, iki zanlı cezaevine gönderildi

Operasyonun ayrıntıları

Niğde'nin Bor ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından A.Ö. ve H.D. üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı.

arama detayları:

Aramalarda 1 adet 7.65 milimetre tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.

yasal süreç ve tutuklama:

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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