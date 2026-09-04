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Kazı sezonu sona erdi: Andık Mağarası'nda buluntular ve gelecek dönem planları

İnboğazı Andık Mağarası'nda 2026 kazı sezonunun 5. dönem kapanış toplantısında çalışmalar, elde edilen buluntular ve gelecek dönem planları değerlendirildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kazı sezonu sona erdi: Andık Mağarası'nda buluntular ve gelecek dönem planları

Kazı sezonu değerlendirme toplantısı:

Balıkesir’in Havran ilçesindeki İnboğazı Andık Mağarası’nda 2026 yılı kazı çalışmalarının 5. dönem kapanış toplantısı, Andık Mağarası Kazı Evi’nde gerçekleştirildi. Toplantı, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde ve Cumhurbaşkanlığı kararlı kazılar kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere yapıldı.

Etkinliğe Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile kazı ekibini temsil eden ÇOMÜ Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Derya Yalçıklı katıldı. Toplantıda yıl boyunca yürütülen faaliyetler ve saha raporları paylaşıldı.

Çalışmalar ve buluntular:

Doç. Dr. Derya Yalçıklı ve kazı ekibi, 2026 yılı boyunca gerçekleştirdikleri kazı, kayıt ve analiz çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgi verdi. Sunumlarda elde edilen veriler ile gün yüzüne çıkarılan tarihi buluntuların bölge arkeolojisine katkıları üzerinde duruldu.

Toplantıda buluntuların korunması, belgelenmesi ve bilimsel değerlendirilmesi süreçleri ile ilgili yapılan işlemler aktarılırken, kazı alanında elde edilen bulguların bölge tarihine ışık tutacağı vurgulandı.

Gelecek dönem planları:

Kapanış oturumunda gelecek dönem kazı planlamaları ele alındı; öncelikler, kaynak kullanımı ve koruma önlemleri tartışıldı. Katılımcılar, kazıların sürdürülebilir biçimde ilerlemesi için kurumsal iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçenin tarihî değerlerinin ortaya çıkarılmasının önemine işaret ederek Doç. Dr. Derya Yalçıklı ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Toplantı, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve gelecek dönem hedeflerinin netleştirilmesiyle sonlandırıldı.

BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNDE BULUNAN İNBOĞAZI ANDIK MAĞARASI’NDAKİ 2026 YILI KAZI ÇALIŞMALARININ...

BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNDE BULUNAN İNBOĞAZI ANDIK MAĞARASI’NDAKİ 2026 YILI KAZI ÇALIŞMALARININ 5. DÖNEM KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIYA HAVRAN BELEDİYE BAŞKANI EMİN ERSOY DA KATILIRKEN, YIL BOYUNCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ORTAYA ÇIKARILAN BULUNTULAR DEĞERLENDİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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