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Kırşehir'de ahiliğin özlü kılavuzu hazırlandı

Kırşehir'de Adnan Yılmaz tarafından Kırşehir Ahi Gazeteciler Derneği için hazırlanan 50 sayfalık yayın, Ahilik felsefesini sade ve anlaşılır şekilde aktarıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:48

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 15:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kırşehir'de ahiliğin özlü kılavuzu hazırlandı

Kırşehir'de ahiliğin anlatısı kısa ve anlaşılır biçimde sunuldu:

Kırşehir'de yerel tarih araştırmacısı ve köşe yazarı Adnan Yılmaz tarafından hazırlanan 50 sayfalık özel yayın, Ahilik felsefesi ve kültürünü daha sade bir dille okuyucuya taşıyor. Çalışma, Kırşehir Ahi Gazeteciler Derneği'nin projesi kapsamında yayımlandı ve yerel mirasın korunmasına katkı amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yayın, Ahiliğin tarihi, felsefesi ve toplumsal yönlerini ele alırken, Ahi Evran'ın hayatı ve Ahilik anlayışı farklı yönleriyle anlatılıyor. Hazırlayan Yılmaz, eserin amacını "Ahi Evran'ın hiçbir yönünü eksik bırakmadan, ayrıntılara yer verdik ancak okuyucuyu bilgiyle boğmamaya özen gösterdik" sözleriyle özetliyor. Çalışma, Ahiliğin yalnızca bir esnaf örgütlenmesi olmadığını; Kırşehir için önemli bir kültürel değer olduğunu vurguluyor.

Ahiliğin Anadolu'daki yeri:

Yılmaz, Ahilik kültürünü Anadolu'nun tamamına yayılan bir medeniyet tasavvuru olarak tanımlıyor ve bu etkinin Anadolu dışına da ulaştığını belirtiyor. Yayın, okura hem tarihsel bağlam hem de güncel toplumsal yansımalar üzerinden Ahiliğin ne anlama geldiğini anlaşılır biçimde sunmayı hedefliyor.

Geleceğe dönük değerlendirmeler:

Yılmaz, benzer özlü çalışmaların sadece Ahi Evran ile sınırlı kalmaması gerektiğini, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Aşıkpaşa ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi erenlerimiz için de kısa ve anlaşılır tarihi metinlerin hazırlanmasını öneriyor. Okuyucu Dilek Küçük ise eserin özellikle gençler açısından önemine dikkat çekerek, "Yayınlanan eser gençlere ve geleceğe ışık olacak. Geçmişte yaşatılan Ahilik kültürünü toplum olarak yeniden uygulayabilirsek güzel işler başarabiliriz" şeklinde görüş belirtiyor.

Hazırlanan 50 sayfalık yayın, Ahilik konusuna hızlı bir giriş sunmak ve yerel kültürel belleği güçlendirmek isteyenler için özet, erişilebilir bir kaynak niteliği taşıyor.

KIRŞEHİR’DE YEREL TARİH ARAŞTIRMACISI VE KÖŞE YAZARI ADNAN YILMAZ TARAFINDAN HAZIRLANAN 50...

KIRŞEHİR’DE YEREL TARİH ARAŞTIRMACISI VE KÖŞE YAZARI ADNAN YILMAZ TARAFINDAN HAZIRLANAN 50 SAYFALIK ÖZEL YAYINLA AHİLİK FELSEFESİ VE KÜLTÜRÜ, DAHA SADE VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE OKUYUCUYA AKTARILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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