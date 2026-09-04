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Kula’da birlik ve anma: kurtuluşun 104. yılı törenlerle kutlandı

Kula ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşunun 104. yılı; çelenk sunumu, şehitlik ziyareti, kortej, şiirler, mehter ve halk oyunlarıyla kutlandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kula’da birlik ve anma: kurtuluşun 104. yılı törenlerle kutlandı

kutlama programı yerel törenlerle başladı:

Kula ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Tören, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

şehitlik ziyareti ve kortej:

Tören sonrası heyet ilçe şehitliğine giderek Kur'an-ı Kerim tilaveti ile şehitler için dualar etti. Etkinlik, Hisarkapı kavşağından başlayan ve Kent Meydanı'nda sona eren kurtuluş korteji ve şehitleri anma yürüyüşü ile devam etti.

kent meydanındaki program ve etkinlikler:

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen ana programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Talha Altuntaş yaptı. Konuşmaların ardından AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Taner Akkal ile YENİ Parti Manisa milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu tarafından gönderilen kutlama tebrik ve telgrafları okundu.

Program kapsamında öğrenciler günün önemini anlatan şiirler okudu; halk oyunları, yaren ekibi gösterileri ve mehteran performansı izlendi. Etkinlik, mahalli sanatçı Sami Dinç'in mini konseri ve cimnastik gösterisi ile tamamlandı.

katılımcılar:

Kutlama programına Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Garnizon Komutanı Personel üsteğmen Akif Büyüktolu, İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Celalettin Şahbaz, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, kolluk kuvvetleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

KULA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104.YILI KUTLAMALARI ÇELENK SUNMA TÖRENİ İLE...

KULA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104.YILI KUTLAMALARI ÇELENK SUNMA TÖRENİ İLE BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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