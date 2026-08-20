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Esenyurt’ta yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü

Esenyurt'ta yol verme tartışmasında diğer sürücünün lastiklerini bıçakla kesen kişi yakalandı; 180 bin TL ceza ile 60 gün trafikten men verildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt’ta yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü

Olayın ayrıntıları

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. İddiaya göre, tartıştığı sürücünün aracından inen şüpheli, kapıyı açamayınca yanındaki lastiklere yönelerek bu lastikleri bıçakla delebildi. Olay kısa sürede çevredeki sürücülerin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Olay anı ve görüntüler:

Yaşananların bir kısmı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin aracından inip diğer sürücünün yanına yürüdüğü, kapıyı açamadığı için lastiklere bıçakla zarar verdiği ve çevredeki kişilerin müdahale ettiği görülüyor. Kısa süreli arbede ve tartışma sonrası durum kontrol altına alındı.

Emniyet müdahalesi ve yaptırım:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı ve sürücü O.Ç. gözaltına alındı. Zanlıya 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesi kapsamında işlem yapıldı; şüpheliye 180 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi ve sürücünün ehliyetine aynı süreyle el konuldu.

İSTANBUL&#039;UN ESENYURT İLÇESİNDE, TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE SALDIRARAK ARACIN LASTİKLERİNİ...

İSTANBUL'UN ESENYURT İLÇESİNDE, TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE SALDIRARAK ARACIN LASTİKLERİNİ BIÇAKLA KESEN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK 180 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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