Eşine video atarken çekilen görüntü, Girne'de kaybolan kardeşlerin son kaydı oldu

görüntülerin ortaya çıkışı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında Girne'de batan gemide kaybolan Mustafa Demir (33) ve Mahmut Demir (28)'e ait olduğu belirlenen görüntüler, gemiye binmeden yaklaşık 25 dakika önce kaydedildi. Kayıtlar, aynı yolculukta bulunan ve kurtulan Abdullah Demir tarafından cep telefonuyla çekildi.

Abdullah, görüntüyü yola çıkacağını eşiyle paylaşmak amacıyla çektğini anlattı: "Yola çıkacağımı söyleyerek video çekip eşime atmıştım. Gideceğimin ümidiyle videoyu atmıştım." Videoda ağabey ve kardeşin birlikte olduğu ve konuşmalarının görüldüğü ifade edildi.

ailelerin bekleyişi:

Mustafa ve Mahmut'un Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında bekleyiş sürüyor. Kurtulan Abdullah'ın görüntüyü arkadaşlarına ulaştırdığı ve bunun üzerine ailelere haber verildiği bildirildi.

Abdullah, birlikte aynı evden gemiye çıktıklarını belirterek, "Mustafa ailesiyle, Mahmut da başkasıyla görüşüyordu. Gemi batmadan 25 dakika önce görüntüyü çekmiştim" dedi ve böyle bir olay olacağını bilseler farklı davranacaklarını ekledi.

VİDEOYU ÇEKEN ABDULLAH DEMİR