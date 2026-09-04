Dolar 48,4360 +0,05%
Euro 56,3138 +0,02%
Bist 13.985,46 +0,38%
Altın Gram 7.038,16 -0,45%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,69 +0,18%
--°

Eşine video atarken çekilen görüntü, Girne'de kaybolan kardeşlerin son kaydı oldu

Kuzey Kıbrıs'ta batan gemide kaybolan Mahmut ve Mustafa Demir'in, gemiye binmeden 25 dakika önce arkadaşları tarafından çekilen video görüntüleri ortaya çıktı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eşine video atarken çekilen görüntü, Girne'de kaybolan kardeşlerin son kaydı oldu

görüntülerin ortaya çıkışı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında Girne'de batan gemide kaybolan Mustafa Demir (33) ve Mahmut Demir (28)'e ait olduğu belirlenen görüntüler, gemiye binmeden yaklaşık 25 dakika önce kaydedildi. Kayıtlar, aynı yolculukta bulunan ve kurtulan Abdullah Demir tarafından cep telefonuyla çekildi.

Abdullah, görüntüyü yola çıkacağını eşiyle paylaşmak amacıyla çektğini anlattı: "Yola çıkacağımı söyleyerek video çekip eşime atmıştım. Gideceğimin ümidiyle videoyu atmıştım." Videoda ağabey ve kardeşin birlikte olduğu ve konuşmalarının görüldüğü ifade edildi.

ailelerin bekleyişi:

Mustafa ve Mahmut'un Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında bekleyiş sürüyor. Kurtulan Abdullah'ın görüntüyü arkadaşlarına ulaştırdığı ve bunun üzerine ailelere haber verildiği bildirildi.

Abdullah, birlikte aynı evden gemiye çıktıklarını belirterek, "Mustafa ailesiyle, Mahmut da başkasıyla görüşüyordu. Gemi batmadan 25 dakika önce görüntüyü çekmiştim" dedi ve böyle bir olay olacağını bilseler farklı davranacaklarını ekledi.

VİDEOYU ÇEKEN ABDULLAH DEMİR

VİDEOYU ÇEKEN ABDULLAH DEMİR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lavanta tarlasının daveti: makasını getir, çiçeğini götür etkinliği Eskişehir'i...
images

Babaeski'de sokakta risk altındaki çocuklara yönelik saha çalışması
images

Çermik pazarında başkanla yüz yüze sohbet
images

Taziye ziyaretiyle Kızılkaya, kaza kurbanı iki kuzenin acısını paylaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silivri açıklarında çarpışmanın ön tespit raporu iki kaptanın kusurlu olduğunu ortaya koydu

Göbeklitepe'deki çanta figürleri ilk mimari planın sembolik kaydı

Tekirdağ'da son anda müdahale: tır şoförünün refleksi faciayı önledi

Mersin limanında gaz sızıntısı şüphesi, çalışanlar tahliye edildi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı