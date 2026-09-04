Kente değer katan koru: Sancaktepe Paşaköy’de yeni yaşam alanı açıldı

Paşaköy Koru Parkı hizmete girdi

Sancaktepe Belediyesi, Paşaköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Paşaköy Koru Parkını düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına açtı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; çok sayıda vatandaş etkinlikte yer aldı. Parkta çocuk oyun alanları, halı saha, basketbol sahası, çok sayıda kamelya ve açık otopark bulunuyor. Açılış sırasında katılımcılara köfte ekmek ikram edildi ve aileler çocuklarıyla birlikte zaman geçirdi.

Açılış töreninde verilen mesajlar:

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin törende yapılan hizmetleri komşularıyla paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yeğin, Sancaktepe’nin en değerli arazilerini imara değil halka açtıklarını vurguladı ve koruların son iki yılda ilçe yaşamına dâhil olduğunu belirtti. Yeğin ayrıca şunları aktardı: Koru Park ilk olarak 2025 yılında Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik alanda kazandırılmış, ikinci Koru Park ise 20 gün önce Sarıgazi'de 12 bin metrekarelik alanda açılmıştır. Başkan, bu alanların gerektiğinde büyük afetlerde deprem toplanma alanı olarak da kullanılmak üzere tasarlandığını söyledi.

Paşaköy'e yapılan yatırımlar ve gelecek projeler:

Yeğin, nüfus bakımından en küçük mahallelerden olan Paşaköy'e dahi önemli yatırımlar yaptıklarını aktardı. Geçen sene 10 bin metrekarelik bir alanda spor parkı, halı saha ve açık otopark hizmete alındığını; bugünkü açılışla birlikte yine 10 bin metrekarelik yeni bir kamelyalı, doğalgazlı pişirme ünitesi ve ücretsiz otoparkların olduğu yaşam alanı kazandırıldığını söyledi. Önümüzdeki dönemde 25 proje için toplu temel atma töreni düzenleneceği, bu projeler arasında mahalle evleri, aile sağlığı merkezleri, spor parkları ve iki caminin yer alacağı bildirildi.

Başkan ayrıca Paşaköy'de İSKİ tarafından yürütülen dere ıslah çalışmasının 600 milyon liralık bir yatırımı içerdiğini, ıslah bölgesinin çevresinde 100 bin metrekarelik alanda Spor Köyü projesinin hayata geçirileceğini ve çok sayıda spor sahası, yürüyüş ve mesire alanı planlandığını ifade etti.

sosyal belediyecilik vurgusu:

Yeğin, ekonomik krize karşı sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdürdüklerini belirterek kreşler, mahalle evleri ve gençlik merkezleri üzerinden ücretsiz eğitim desteği verdiklerini anlattı. Belediye olarak Türkiye genelinde ilçe belediyeleri arasında Büyükşehir'den sonra en yüksek bursu veren belediyeler arasında olduklarını; 2026 yılında 18.000 lira burs desteği verdiklerini ve bu yıl da bursu sürdüreceklerini söyledi. Ayrıca bilgi evlerinde lise sınavlarına hazırlanan 3.000’in üzerinde gence ücretsiz eğitim sağlandığı, binlerce kadına meslek edindirme kursları ve spor salonları aracılığıyla hizmet verildiği aktarıldı.

Konuşmasını katılımcılara, siyasi parti ilçe başkanlarına, sivil toplum örgütlerine, Sancaktepeli komşulara ve emeği geçen belediye personeline teşekkür ederek noktalayan Başkan Yeğin, sosyal belediyecilik anlayışıyla daha fazlasını yapma kararlılıklarını yineledi. Tören parkın gezisi ile sona erdi.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ TARAFINDAN PAŞAKÖY MAHALLESİ'NDE YAPIMI TAMAMLANAN PAŞAKÖY KORU PARKI, DÜZENLENEN TÖRENLE VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI.