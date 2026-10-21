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Eski bina Zonguldak'ta çöktü, 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi'nde çöken 2 katlı binanın enkazında 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan yaşamını yitirdi, bir kişi yaralı kurtarıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eski bina Zonguldak'ta çöktü, 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta çökme sonrası arama kurtarma çalışmaları

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde bir 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan vatandaşlara yönelik arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. Olayda 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan enkazdan çıkarılarak hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda enkaz altından bir kişi daha çıkarıldı. Kurtarılan kişinin Kenan Akçaharman olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Vali açıklaması ve ekiplerin müdahalesi:

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, enkaz altında başlangıçta iki kişinin kaldığını ve ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirtti. Vali Hacıbektaşoğlu'nun sözleri şu şekilde aktarıldı: "Bir vatandaşımız da az önce maalesef ölü olarak çıkarılmıştır. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda tabii bina eski bir bina. Bütün AFAD ekiplerimiz burada, belediye ekipleri burada. İncelenecek, bakılacak neden kaynaklandı? Zaten yine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımızca da gerekli inceleme başlatılmıştır."

soruşturma, tahliye ve teknik inceleme:

Vali Hacıbektaşoğlu, hayatını kaybeden Özhan'ın oğlunun başka bir ilde yaşadığını belirterek, olay yerinde güvenlik ve kontrollerin sürdüğünü söyledi. Enkaz üstündeki bitişik konutlardan birinin, olası risklere karşı acil olarak tahliye edildiği aktarıldı.

Kurumlarca yapılacak incelemenin hem yüzeysel gözlemi hem de zemin ölçümlerini kapsayacağı bildirildi. Soruşturmayı yürüten Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli delil ve olası ihmal unsurlarını araştırmak üzere çalışma başlattı.

bölgesel risk ve kentsel dönüşüm vurgusu:

Vali, Zonguldak'ın bazı bölgelerinde heyelan riskinin yüksek olduğunu ve genel yapı stokunun eski olduğunu hatırlatarak, benzer olayların önüne geçilmesinin yolunun kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilmesinden geçtiğini dile getirdi. Hacıbektaşoğlu, risk tespit edilen yapıları derhal boşaltma ve gerekli tedbirleri alma uygulamalarının sürdüğünü belirtti.

Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin devam ettiği, teknik ekiplerin raporlarına göre ilerleyen günlerde daha ayrıntılı bilgilendirmenin yapılacağı ifade edildi.

Zonguldak&#039;ta çöken binada yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta çöken binada yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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