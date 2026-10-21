Ölüdeniz'de gökyüzü şöleni başladı, turizme hareketlilik hedefleniyor

26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali açılışı yapıldı

Fethiye'nin uluslararası tanınırlığına katkı sağlayan etkinliklerden biri olan festivalin açılış programı Belcekız Plajı'nda gerçekleştirildi. Açılış törenine Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Türk Hava Kurumu temsilcisi Fahrettin Kaya, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Hıra ile sivil toplum kuruluşları, ilçe müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Festival programı ve öne çıkan etkinlikler:

Festival, 21-25 Ekim 2026 tarihlerinde düzenleniyor. Programda yamaç paraşütü akrobasi gösterileri, serbest paraşüt atlayışları, yarasa adam (wingsuit) uçuşları, motorlu yamaç paraşütü gösterileri ve sıcak hava balonu etkinlikleri yer alıyor. Etkinlikler boyunca Ölüdeniz ve Belcekız Plajı ile birlikte Fethiye kent merkezinde çeşitli etkinlikler planlandı.

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri de Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları gösterisi. Türk Yıldızları'nın 25 Ekim Pazar günü Çalış Plajı'nda gerçekleştireceği gösteri uçuşunun vatandaşlar ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Türk Hava Kurumu'nun rolü ve eğitim altyapısı:

Açılışta konuşan Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Üyesi Fahrettin Kaya, kurumun 1925'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Tayyare Cemiyeti adıyla kurulduğunu, aziz milletin bağışlarıyla zaman içinde önemli bir konuma ulaştığını vurguladı. Kaya, kurumun 2019'dan beri kayyum yönetiminde olduğunu ve havacılık eğitimleri hakkında bilgi verdi.

Kaya, şu anda gökyüzünde görülen paraşütçülerin Türk Hava Kurumu eğitimlerinden geçtiğini belirterek kurumun eğitim altyapısını aktardı. Buna göre kurumun dört havalimanı bulunuyor: Eskişehir İnönü, Antalya Karain, Selçuk Efes ve Ankara Etimesgut. Ayrıca Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi'nde şu anda 250 pilot eğitim alıyor.

Muğla'nın turizm hedefleri ve festivalin katkısı:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise Muğla'nın turizm potansiyeline dikkat çekti. Akbıyık, Muğla'nın yeryüzü cenneti olduğunu, Türkiye'de turizm gelirlerinde üçüncü sırada yer aldığını ancak Antalya ile kıyaslandığında turist sayısı ve gelirlerde farklılıklar bulunduğunu ifade etti. Muğla'nın 1.480 kilometre sahil şeridine ve yoğun arkeolojik çalışmalara sahip olduğuna dikkat çekildi.

Akbıyık, Muğla'ya yılda ortalama 3,5 milyon yabancı turist geldiğini ve bu yıl ziyaretçi sayısında bir miktar azalış yaşandığını belirtti. Yabancı turistlerin yaklaşık yüzde 50'sinin İngiliz olduğunu, ancak İngiliz turistlerin bir kısmının Antalya'ya kaydığını aktardı. Akbıyık, turizmi 12 aya yaymanın önemine vurgu yaparak spor turizmi ve havacılık etkinliklerinin bu amaca hizmet edeceğini söyledi. Babadağ'daki yamaç paraşütü faaliyeti için yılda yaklaşık 200 bin uçuş gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Tören sonunda Vali Akbıyık, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Festival süresince planlanan gösteri ve etkinliklerin, bölgenin tanıtımı ve turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

26. ÖLÜDENİZ HAVA OYUNLARI FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ