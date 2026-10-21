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Kilimli'de boşanma tartışması kanlı bitti: eşini ve yardım eden genci vuran şüpheli tutuklandı

Kilimli'de boşanma aşamasındaki eşini ve yardım eden genci silahla ağır yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kilimli'de boşanma tartışması kanlı bitti: eşini ve yardım eden genci vuran şüpheli tutuklandı

olayın gelişimi:

Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta meydana gelen olayda, iddialara göre Ercan D. (48) boşanma aşamasında olduğu eşi Burçin D. (41) ile tartıştı. Şüphelinin, eşini zorla otomobile bindirmeye çalıştığı sırada olaya müdahale eden Emre Ç. (27) araya girdi; bu müdahale üzerine şüpheli olay yerinden ayrıldı.

geri dönüp ateş açtı:

Bir süre sonra geri dönen şüphelinin yanında getirdiği silahla ateş açtığı, saldırı sonucu Burçin D. ile Emre Ç.'nin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin ardından güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

yakalama ve adli süreç:

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Kırımsa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ercan D., emniyetteki işlemlerinin ardından çevik kuvvet eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh hakimliği, şüpheli hakkında "kadına ve eşe karşı tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı tutuklama kararı verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralıların tedavi süreçleri ve olayın kesin motivasyonu yönündeki araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

ZONGULDAK&#039;IN KİLİMLİ İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ BURÇİN D. (41) İLE KENDİSİNE YARDIM ETMEK...

ZONGULDAK'IN KİLİMLİ İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ BURÇİN D. (41) İLE KENDİSİNE YARDIM ETMEK İSTEYEN EMRE Ç.'Yİ (27) SİLAHLA AĞIR YARALAYAN ERCAN D. (48), ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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